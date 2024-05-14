14 мая 2024, 00:42

В Петербурге задержали сына женщины, останки которой нашли в мусорных мешках в Шушарах

РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил в Telegram-канале о задержании подозреваемого в убийстве женщины, останки которой нашли в мусорных пакетах в Шушарах. Им оказался сын жертвы.

«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», - говорится в сообщении ведомства.

Расчлененное тело женщины обнаружили в мусорных пакетах в Шушарах между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином. Следователи устанавливают обстоятельства дела. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинений.

Санкт-Петербург Убийства Преступления Женщины Россия Следственный комитет России
13 мая 2024, 22:03
Челябинский экс-губернатор подал в суд на Малахова после шоу о деле «Макфы»
РИА «Новости»
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Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск в суд о защите чести, деловой репутации и достоинства на 100 миллионов рублей к авторам передачи «Малахов». Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Игорь Трунов, его слова передало Ura.ru.

«Для нас удивительно, что на федеральном канале звучат утверждения, что совершен какой-то целый букет преступлений. При этом известно, что до сих пор нет ни одного судебного решения, вступившего в законную силу», - заявил он.

Речь идет о сюжете, вышедшем в эфир в середине апреля, когда Центральный районный суд стал рассматривать иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства АО «Макфа» и других активов семей Михаила Юревича и экс-депутата ГД РФ Вадима Белоусова. Программу посвятили бывшему губернатору и его бизнесу.

Как заявили адвокаты, в рамках шоу распространили сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена. Иск направили в Пресненский районный суд Москвы. Одними из ответчиков стали телеканал «Россия 1» и телеведущий Андрей Малахов.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Челябинска не удовлетворил иск о передаче дела «Макфы» в арбитражный суд. Как отмечал представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов, арест активов на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры РФ можно назвать «творчеством судебного пристава».

Генпрокуратура РФ Суд Адвокаты Россия
13 мая 2024, 20:15
Главу автоколонны ООО «Такси» заключили под стражу после падения автобуса в Мойку
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Суд арестовал на два месяца начальника автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова после падения автобуса в реку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург Автобусы Реки Автобус упал в Мойку в Петербурге
13 мая 2024, 10:42
Новое дело возбудили против министра ЖКХ в Новосибирске
РИА «Новости»
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В Новосибирске против министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила областная прокуратура.

Дело завели по статье 286 часть 3 пункт «е» Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Денис Архипов в 2018 году подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области, полномочий на это у него не было» - уточнили в прокуратуре.

По информации ведомства, Архипов знал о том, что конкретная компания не выиграла тендер на право заниматься обработкой отходов, ее не назначили региональным оператором в этой области. Тем не менее, он выделил этой фирме 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Хотя часть средств впоследствии вернулась в бюджет, полную сумму он не возместил. Убытки составили 6,3 миллиона рублей.

Ранее в Казахстане задержали экс-главу МВД страны Ерлана Тургумбаева. Его обвинили в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Уголовное дело ЖКХ Преступления
13 мая 2024, 10:36
Бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю не смягчили приговор
РИА «Новости»
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Железнодорожный районный суд Красноярска оставил в силе приговор экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя, которого отправили в тюрьму на 4,5 года. Об этом рассказал РИА «Новости» правозащитник Михаил Шолохов.

Рассмотрение ходатайства прошло 13 мая. В суде отметили, что сам Митволь участвовал в заседании в формате видеоконференции.

«Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы», - сообщил адвокат.

Бизнесмена признали виновным в хищении бюджетных средств при проектировании метро в Красноярске. В сентябре прошлого года его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. По гражданским искам с Митволя взыскали свыше одного миллиарда рублей. Адвокат Шолохов назвал наказание для предпринимателя очень суровым.

Суд Тюрьмы Приговоры

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