В Петербурге задержали сына женщины, останки которой нашли в мусорных мешках в Шушарах
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу сообщил в Telegram-канале о задержании подозреваемого в убийстве женщины, останки которой нашли в мусорных пакетах в Шушарах. Им оказался сын жертвы.
«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», - говорится в сообщении ведомства.
Расчлененное тело женщины обнаружили в мусорных пакетах в Шушарах между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином. Следователи устанавливают обстоятельства дела. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинений.