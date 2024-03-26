В Петербурге задержали державшего дочь на цепи мужчину
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, истязавшего свою 12-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.
По версии следствия, подозреваемый с 2023 года издевался над несовершеннолетней. Они проживали в коммунальной квартире в одном из домов на проспекте Энтузиастов.
«Систематически наносил побои своей 12-летней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате указанной квартиры», - сообщили в ведомстве.
СКР возбудил в отношении 43-летнего мужчины уголовное дело по статье об истязании. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, уточнило ведомство.
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, она сейчас находится в социальном детском учреждении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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