В Петербурге задержали автора скандальных постов о трагедии в Crocus City Hall
Полицейские задержали в петербургском аэропорту Пулково предполагаемого автора постов о теракте в Crocus City Hall, в которых выявили признаки экстремизма. Об этом сообщили в Telegram-канале «Петербургская полиция».
«Сегодня вечером в аэропорту Пулково сотрудники Центра „Э“ задержали указанного мужчину, который собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем - покинуть Российскую Федерацию», - уточнила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Задержанного доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В сообщении ведомства не указаны личные данные задержанного мужчины, но в местных СМИ уже сообщили, что им оказался декоратор и профессиональный яхтсмен Николай Конашенок. Впоследствии он удалил свои посты, но публикации уже успели вызвать широкий общественный резонанс.
Ранее генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская уволилась после скандальных высказываний мужа о теракте в Crocus City Hall.