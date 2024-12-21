В Петербурге нашли закопанный чемодан с телом женщины

Тело 30-летней женщины находилось в закопанном в грунт чемодане в подвале дома № 19 по улице Ольги Берггольц. Оно пролежало там 12 дней.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«По данным следствия, гражданин Республики Узбекистан 10 декабря покинул территорию РФ и выехал на родину, где обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что 9 декабря совершил убийство своей соотечественницы, являющейся его сожительницей», - уточнило ведомство.

Мужчина назвал точный адрес, где спрятал труп. Прибывшая на место следственно-оперативная группа в ходе осмотра подтвердила информацию, полученную от узбекских коллег.

Первыми об исчезновении девушки забеспокоились ее родственники, которые обратились к правоохранителям. Они побеседовали с ее сожителем - 24-летним Аббосом, вернувшимся из России, и добились от него признания, сообщил портал «Фонтанка».

Мужчина рассказал, что он задушил сожительницу во время ссоры, а потом спрятал ее тело и покинул Россию.

Ранее в Ростове-на-Дону пьяный мужчина зарезал 14-летнюю дочь и ранил супругу, а потом свел счеты с жизнью.