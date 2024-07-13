13 июля 2024, 20:58

В Перми задержали подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане

РИА «Новости»
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В Перми задержали женщину, подозреваемую в убийстве сына, чье тело нашли в чемодане. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребенка», - заявили следователи.

В ближайшее время состоится допрос подозреваемой.

Тело мальчика с колото-резаными ранениями и следами удушья нашли в чемодане на помойке 12 июля. В преступлении заподозрили мать ребенка.

Следователи провели обыски в квартире , где жил мальчик. В просторном жилье были продукты, мебель и техника - семья не бедствовала. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что мальчик находился на домашнем обучении.

Убийства Дети Пермь Преступления Следственный комитет России
13 июля 2024, 00:22
Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств
Freepik
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Нелегальное «медресе» накрыли силовики сегодня ночью в Уфе. Приезжие из Таджикистана «воспитывали» детей силовыми методами, издевались над ними и содержали в нечеловеческих условиях. Всего на съемной квартире обнаружили 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет. В материале 360.ru — все, что известно о варварском учебном заведении, садистах и спасенных детях.

Избивали и ставили клеймо Выходцы из Таджикистана Махмадамин и Шахмод организовали подпольное «религиозное» учебное заведение, в которое принимали мальчиков якобы для обучения Корану и всем премудростям ислама. Методы они использовали бесчеловечные - наказывали детей резиновыми дубинками, выжигали клеймо на лице. Это лишь немного из того, что стало известно после задержания подозреваемых.

«Фанатики избивали детей резиновыми палками, ломали пальцы и запрещали жаловаться родителям», - сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника местного новостного сайта Mkset , детей в медресе наказывали за самые малые провинности.

«Подростков заставляли учить наизусть Коран и за каждую запинку или ошибку их могли бить по ягодицам металлическим прутом, куском арматуры», - рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Детей будили ночами и заставляли наизусть повторять суры, и если ребенок ошибался, его обливали ледяной водой и оставляли так лежать до утра, добавили журналисты.

«Самой жестокой пыткой было прижигание каленым железом за провинность в бытовом плане», - уточнил собеседник издания.

Детям запрещали читать прессу, смотреть телевизор, у них отбирали телефоны.

Издевательства скрывали Мужчины издевались над несовершеннолетними довольно долго. Чтобы не вызывать подозрения, они часто меняли арендованные квартиры. Сначала они снимали жилье в Инорсе, а потом - в Миловке.

Одна из соседок арендаторов рассказала News.ru , что пригрозила им полицией из-за постоянных криков детей, после чего они оперативно съехали. Женщина уточнила, что в квартире проживали двое взрослых и много детей разного возраста. За стеной часто раздавался плач и крики, маленькие жильцы никогда не выходили на улицу.

«С первого дня были слышны и крики, и плач. <…> Спустя месяца два мы припугнули их полицией, так как крики стали громче и чаще, причем не на русском языке. Они сразу же съехали, в течение двух-трех дней», - рассказала собеседница издания.

Детей спасли Задержать «наставников» удалось благодаря информации от одного из воспитанников. Подростку удалось сбежать из съемной квартиры, он обратился за помощью в ближайший магазин. Продавцы позвонили по номеру 112.

Силовики провели операцию по освобождению детей и задержанию подозреваемых. Одного схватили, когда он подъехал к дому на такси. Вместе с ним оперативники задержали водителя, однако после выяснений обстоятельств его отпустили - это оказался студент, выходец из Таджикистана, подрабатывающий в такси.

«Вечером был у меня клиент, я его отвез, оказывается, его там ждали. Меня тоже вместе с ним забрали, отвезли в отделение полиции. Там ночевали, утром допросили и отпустили меня, - поделился таксист.

К ситуации подключили психологов Выяснилось, что мальчиков на обучение в медресе отправляли нелегалы со всей страны. Среди учеников были двое детей самих садистов, сообщил Mash Batash.

Махмадамин и Шахмод жили на средства, которые им переводили родители их «воспитанников». Полиция установила личности родителей. По данным РИА «Новости», все они находятся на территории России нелегально.

Спасенных детей поместили в социальные учреждения, с ними работают психологи, рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина. По ее словам, состояние детей «более-менее нормальное».

«Ситуация на контроле <…> всем оказывается психологическая и медицинская помощь», - сообщила Панчихина.

В Минздраве Башкирии рассказали РИА «Новости» , что осмотрели четырех детей, в госпитализации они не нуждаются.

Что известно о задержанных Ранее задержанные учились в Уфе - были студентами Российского исламского университета ЦДУМ. По информации Mash Batash , оттуда их выгнали за неуспеваемость и скандалы с преподавателями.

Следственный отдел СК России в Уфе возбудил уголовное дело против нелегальных мигрантов по трем статьям: незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследованием занимается отдел по особо важным делам.

Доклад о проведенных мероприятиях затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело Дети Башкирия Мигранты Уфа Россия Полиция Коран Ислам Квартиры
12 июля 2024, 23:56
Источник рассказал подробности о найденном в чемодане мертвом мальчике в Перми
Freepik
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Девятилетний мальчик, чей труп нашли в чемодане в Перми, был на домашнем обучении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Этот ребенок был на домашнем обучении», - заявил собеседник агентства.

Ранее мертвого ребенка, спрятанного в чемодан, нашел прохожий. На теле мальчика были следы удушья и колото-резаные ранения. В убийстве ребенка заподозрили его мать.

При этом консьержка дома, в котором жил несовершеннолетний, рассказала в беседе с 360.ru, что у него была хорошая и благополучная семья , а мама прилежно занималась с детьми.

Как предположил другой источник 360.ru, в убийстве могла быть замешана подруга брата его знакомого. Собеседник узнал ее на фотографии.

Дети Пермь
12 июля 2024, 23:25
Бизнес-коуча Наталию Закхайм, ее мужа и сообщницу отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Бизнес-коуча Наталию Закхайм, ее супруга и сообщницу отправили в московские следственные изоляторы. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

«В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой», - написали в пресс-службе ведомства.

Под стражей обвиняемые пробудут до 29 августа 2024 года.

По данным прокуратуры, в 2021 году Закхайм организовала и возглавила преступную группу, которая занималась хищением денег у людей под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию. К мошенничеству женщина привлекла своих мужа, сына и помощницу.

Подозреваемые внесли в курс общедоступную информацию, записали видеоуроки и продавали их доверчивым людям. Расценки могли доходить до миллиона рублей.

«Однако взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию сообщники не исполняли, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению», - заявили в публикации прокуратуры.

Ранее МВД России объявило в розыск мужа блогера Елены Блиновской. Статью, по которой разыскивают супруга «королевы марафонов», не уточнили.

Мошенничество СИЗО Москва
12 июля 2024, 20:08
Истязавший детей в Уфе садист попал на камеру
Телеканал «360»
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Подозреваемый в удержании и избиении детей в квартире в Уфе попал на камеру, установленную у входной двери в подъезд многоквартирного дома. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

По версии следствия, несколько мужчин издевались над детьми в возрасте от четырех до 16 лет. Один из подростков сбежал и рассказал о случившемся правоохранителям. По информации СК, иностранцы организовали нелегальное «просветительское» и «учебное» заведение.

Полиция освободила детей, подозреваемых задержали. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по трем статьям.

По данным башкирского Минздрава, врачи осмотрели детей. Никого из них не стали направлять в больницы.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ведомства по региону Евгения Лагацкого доклад о ходе расследования.

Дети Преступления Уфа Следственный комитет России

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