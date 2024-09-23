В Пензе мигрант приставал к несовершеннолетней и попал под следствие

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«В социальных медиа размещена информация, что в Пензе мигрант приставал к несовершеннолетней девушке. Следственными органами СУ СК России по Пензенской области по данному факту проводится процессуальная проверка», - сказано в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю пензенского СК доложить о ходе проверки.

Глава СК также проверит ход расследования дела мигранта, который преследовал девушек в Москве. По делу организована проверка.