30 июля 2024, 08:17

В Одинцове возбудили дело о халатности после жалоб на мигрантов

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Ветераны боевых действий пожаловались на несоблюдение миграционного законодательства в Одинцове. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Обращение участников и ветеранов боевых действий в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина опубликовали ранее в соцсетях. Авторы заявили, что должностные лица в Одинцове не исполняли требования миграционного законодательства, что, по их оценке, сказалось на уровне преступности.

Главное следственное управление СКР по Московской области после этого возбудило уголовное дело по статье о халатности. Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и проверке доводов из обращения.

Другое дело, связанное с мигрантами, возбудили в Мытищах, где толпа приезжих мужчин провоцировала конфликты с подростками и избивала их. Нападения снимали на видео и публиковали в интернете.

Одинцово Драки Уголовное дело Мигранты Избиения Следственный комитет России
30 июля 2024, 07:02
Установку виниров самому жестокому участнику банды Цапка опровергли
РИА «Новости»
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Приговоренному к пожизненному заключению члену банды Цапка Владимиру Алексееву не оказывали стоматологических услуг в СИЗО-1. Главное управление ФСИН по Ростовской области опровергло установку дорогих виниров заключенному, сообщила правозащитница Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Представители ведомства заявили, что опубликованная в соцсетях информация не соответствует действительности. Алексееву в ростовском изоляторе не устанавливали виниры за 800 тысяч рублей.

«Осужденному во время его содержания в СИЗО-1 <…> услуги по протезированию зубов медицинскими работниками МСЧ, а также государственными или частными организациями не оказывались, в стоматологические клиники для оказания подобных услуг он также не вывозился», - уточнило региональное управление.

Меркачева напомнила, что Алексеев носил прозвище Вова Беспредел и считался самым кровожадным участником банды Цапка. За 18 убийств и многочисленные изнасилования в станице Кущевская его приговорили к пожизненному заключению и отправили в колонию «Черный дельфин». Информация о том, что ему установили виниры, появилась в Telegram-канале Shot. Провести проверку потребовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

ФСИН Тюрьмы Медицина Краснодарский край
30 июля 2024, 02:35
Мужчина отрезал кусок от ноги своей девушки и съел его, пока она спала
Freepik
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Мужчина отрезал кусок ноги своей возлюбленной, пока она спала, а затем съел его. Жертва каннибала рассказала об этом в YouTube-подкасте Other People’s Lives.

Гостья подкаста состояла в отношениях с мужчиной шесть лет. За это время никаких странностей в его поведении не было. Однажды они вместе смотрели телевизор и девушку внезапно начало клонить в сон.

По ее словам, пока она спала, бойфренд стал вырезать кусок плоти из ее бедра. При этом он специально делал неглубокие надрезы, поэтому было мало крови. В итоге мужчина отрезал кусок шириной 7,6 сантиметра и длиной 15,2 сантиметра.

Полиция задержала каннибала и нашла у него кожу партнерши. Врачи обнаружили в ее крови снотворное. Суд отправил преступника в тюрьму на пять лет.

По словам пострадавшей, скоро он выйдет на свободу досрочно. Девушка до сих пор не справилась с нанесенной ей моральной травмой.

Ранее в Лос-Анджелесе злоумышленник напал на прохожего, съев его глаз и ухо.

Пострадавший скончался.

Мужчина отрезал кусок ноги своей возлюбленной, пока она спала, а затем съел его. Жертва каннибала рассказала об этом в YouTube-подкасте Other People’s Lives.

Мужчины Полиция
30 июля 2024, 02:14
Сын актера Сошальского попался на сбыте наркотиков в Москве
Freepik
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Останкинский суд арестовал 25-летнего сына известного советского актера Владимира Сошальского по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира до 26 сентября 2024 года», - отметили в сообщении.

Правоохранители обвинили молодого человека в попытке сбыта наркотиков. По данным «Московского комсомольца» , его задержали в момент, когда он закладывал партию запрещенных веществ. После изучения мобильного телефона стало известно, что Сошальский-младший занимался распространением наркотиков не первый день.

Советский актер Владимир Сошальский прославился благодаря фильмам «Укрощение строптивой», «Прохиндиада или Бег на месте» и «Дуэнья».

Ранее стало известно, что сын заслуженного артиста России Владимира Литвинова Арсений может попасть под следствие из-за обвинений в мошенничестве.

Наркотики Уголовное дело Суд Актеры
30 июля 2024, 00:26
Дело блогера Камикадзе Ди поступило в суд Москвы
РИА «Новости»
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Тверской суд принял материалы уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова*, известного под псевдонимном Камикадзе Ди. Информация об этом появилась в электронной картотеке суда.

Блогера обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Весной Камикадзе Ди* заочно арестовали, сейчас он живет за пределам России. Поводом для возбуждения дела стали видеоролики о драмтеатре в Мариуполе.

Иванов* обозревает на своем YouTube-канале политические события. В 2023 году его блог заблокировали из-за нарушений правил сообщества. Позже он завел новый.

Басманный суд ранее заочно приговорил российского политолога Аббаса Галлямова* к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о ВС РФ.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.

Уголовное дело Суд Блогеры Россия

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