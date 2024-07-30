В Одинцове возбудили дело о халатности после жалоб на мигрантов

Обращение участников и ветеранов боевых действий в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина опубликовали ранее в соцсетях. Авторы заявили, что должностные лица в Одинцове не исполняли требования миграционного законодательства, что, по их оценке, сказалось на уровне преступности.

Главное следственное управление СКР по Московской области после этого возбудило уголовное дело по статье о халатности. Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и проверке доводов из обращения.

Другое дело, связанное с мигрантами, возбудили в Мытищах, где толпа приезжих мужчин провоцировала конфликты с подростками и избивала их. Нападения снимали на видео и публиковали в интернете.