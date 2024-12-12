В Одинцове начали проверку из-за роликов с нападениями подростков на прохожих

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация на которой группа несовершеннолетних пристает к прохожим и нападает на сверстников», - пояснили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают потерпевших и личности нападавших, их действиям дадут правовую оценку.

Ранее информация о банде подростков появилась в Telegram-канале «Вести Одинцово». По его информации, в этой группировке есть лидер. Ему 16 лет. Именно он и создал эту банду «малолетних бандитов».

«На протяжении длительного времени они нападают на прохожих людей, издеваются над сверстниками и угрожают им. На своем канале пропагандируют легкие наркотики», - подчеркнули авторы сообщения.