01 июля 2024, 13:19

В МВД заявили о двукратном росте выявленных миграционных преступлений

РИА «Новости»
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В России фиксируют рост выявленных преступлений по организации незаконной миграции, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Фрагмент выступления министра на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений опубликовала в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк.

По данным министра, в стране более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

«Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению… Они действительно активизировались», - указал Колокольцев.

Отдельные противоправные деяния иностранцев вызывают широкий резонанс в обществе, подчеркнул министр. Это, по его словам, провоцирует в том числе повышение уровня межнациональной напряженности.

На фоне этого вопросы борьбы с нелегальной миграции являются стратегически важными, добавил министр. По оценке Колокольцева, тема противодействия подобным нарушениям должна затрагивать компетенцию многих ведомств, а также региональных органов власти.

Решать эти задачи нужно совместными усилиями, выразил уверенность глава МВД.

Мигранты МВД РФ
01 июля 2024, 11:34
Россиянки пытались незаконно вывезти в Таиланд драгоценности стоимостью 21 млн рублей
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В багаже и ручной клади двух россиянок в Шереметьеве обнаружили более 500 незадекларированных украшений стоимостью 21 миллион рублей. Контрабанду они пытались пронести через зеленый коридор, сообщила пресс-служба ФТС России.

Представившиеся родственницами женщины летели в Таиланд транзитом через Китай. В их вещах нашли 504 украшения, камни с сертификатами и ювелирные заготовки. Россиянки заявили, что эти драгоценности ничего не стоили, однако экспертиза показала обратное - изделия из золота и серебра вставками из бриллиантов, турмалина, корунда и других камней оценили в 21 миллион рублей.

Возбудили уголовное дело по части второй статьи 226.1 УК России «Контрабанда». Нарушительницам грозят от пяти до 10 лет заключения со штрафом до миллиона рублей.

Хабаровская таможня не дала вывезти из России крупную партию заготовок из бивней мамонта. Женщина приклеила скотчем к своим ногам 537 брусков.

Таможня Контрабанда
01 июля 2024, 10:12
Студент в Твери задумал массовое убийство одногруппников и преподавателей
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Правоохранительные органы в Твери задержали 16-летнего студента по подозрению в подготовке к массовому убийству преподавателей и одногруппников. Силовики заинтересовались им, когда подросток отправил одному из своих обидчиков «список будущих жертв», сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, фигурант учился на первом курсе Тверского технологического колледжа. У него не сложились отношения с одногруппниками, из-за чего парень задумал совершить в учебном заведении массовый расстрел.

С тех пор подросток начал искать информацию о получении разрешения на покупку оружия, смотрел видеоролики о расстрелах от первого лица и искал информацию о стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.

Студент также составил список обидчиков, который позднее отправил одному из них. Благодаря этому правоохранители узнали о планах парня. Следователи завели уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков раскритиковал вероятное введение оценок в школе за поведение учащихся.

Убийства Терроризм Студенты
01 июля 2024, 01:33
Школьница из Тверской области помогла мошенникам оформить кредит на мать
РИА «Новости»
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Жительница Весьегонска Тверской области стала жертвой мошенников, которые оформили на женщину кредит, обманув ее 10-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Тверской области.

По данным следствия, девочка зарегистрировалась на интернет-платформе для игр на телефоне. Злоумышленник вышел с ней на связь и предложил ей купить за рубли «игровую валюту». Ему удалось убедить ребенка передать данные банковской карты матери.

«Вскоре мать получила смс-уведомления о том, что на ее имя успешно оформлен онлайн-кредит на сумму более 350 тысяч рублей <…> 77 с лишним тысяч были переведены на счет неизвестного лица», - отметили в управлении.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке обстоятельств дела после обращения пострадавшей.

Ранее юрист Виктория Ситдикова посоветовала не вступать в контакт или переписку с людьми, которые пытаются дозвониться с незнакомых номеров.

Преступления Мошенничество
01 июля 2024, 01:15
Задушил и бросил в ванну. Муж жестоко убил свою супругу в Петербурге
РИА «Новости»
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Мужчина задушил свою супругу во время процедуры массажа. Тело жертвы злоумышленник погрузил в ванную, наполненную водой. Об этом сообщили «Известия».

«Мужчина делал жене массаж и без видимых причин задушил ее, после чего перетащил тело в ванну», - сообщил источник здания.

Речь идет о жителе поселка Парголово. Он совершил преступление, находясь в нетрезвом состоянии. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Приморье нашли чемодан с трупом мужчины. На голове жертвы был надет целлофановый пакет. Личность погибшего и мотивы убийства пока не установили.

Санкт-Петербург Убийства

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