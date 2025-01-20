В Мурманске задержали пособника мошенников, оставивших пенсионерку без жилья

Следователи выяснили, что летом 2024 года бабушке позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей компании сотового оператора. Она попросила пенсионерку назвать код из присланного СМС-сообщения, чтобы продлить договор на сим-карту. Женщина последовала указаниям.

Через некоторое время ей позвонил подставной «специалист» банка и сообщил о попытках мошенников украсть ее деньги со счета. Чтобы спасти средства, бабушке посоветовали перевести все сбережения на «безопасный счет». После этого пенсионерка отправила мошенникам 350 тысяч рублей, а на следующий день еще 900 тысяч.

Через три месяца потерпевшей предложили продать квартиру, якобы для сохранения финансов. По указанию аферистов жертва продала единственную недвижимость на сумму 2,3 миллиона рублей. К ней приехал посыльный мошенников и она отдала ему деньги с продажи. Когда в квартиру приехали новые владельцы бабушка поняла, что ее обманули.

Полицейские задержали курьера, забравшего деньги у пострадавшей. Им оказался 28-летний уроженец Дагестана. Он рассказал, что ему предложили работу в Мурманске. В обязанности входило забирать деньги с указанного адреса, оставляя себе 5%.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Курьера арестовали. При этом сумму в 2,3 миллиона рублей, которую ему передала бабушка, задержанный возместил в полном объеме.