В Москве задержали лжецелителя за мошенничество на сумму 200 тысяч рублей

В полицию обратилась 45-летняя москвичка, которая сообщила, что пришла на прием к 66-летнему мужчине, который якобы владел методами «нетрадиционной» медицины, с проблемами своей дочери. Его услуги гражданке посоветовала знакомая.

«Специалист» прописал девочке курс лечения за 200 тысяч рублей, а также пообещал вернуть средства, если ее состояние не изменится. Женщина и ребенок посещали целителя несколько месяцев, но результата не заметили. Когда пациентка потребовала назад свои деньги, мужчина перестал ей отвечать.

Жительница столицы обратилась в полицию, Правоохранители позже задержали подозреваемого, который оказался ранее судимым москвичом. Он предлагал людям лечение, хотя не имел ни соответствующего образования, ни лицензии.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Екатеринбурге ранее осудили лжецелителя , который обворовывал женщин под видом снятия порчи.