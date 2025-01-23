В Москве задержали лжецелителя за мошенничество на сумму 200 тысяч рублей
В московском районе Строгино задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве под предлогом оказания услуг альтернативной медицины. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Северо-Западному автономному округу.
В полицию обратилась 45-летняя москвичка, которая сообщила, что пришла на прием к 66-летнему мужчине, который якобы владел методами «нетрадиционной» медицины, с проблемами своей дочери. Его услуги гражданке посоветовала знакомая.
«Специалист» прописал девочке курс лечения за 200 тысяч рублей, а также пообещал вернуть средства, если ее состояние не изменится. Женщина и ребенок посещали целителя несколько месяцев, но результата не заметили. Когда пациентка потребовала назад свои деньги, мужчина перестал ей отвечать.
Жительница столицы обратилась в полицию, Правоохранители позже задержали подозреваемого, который оказался ранее судимым москвичом. Он предлагал людям лечение, хотя не имел ни соответствующего образования, ни лицензии.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В Екатеринбурге ранее осудили лжецелителя , который обворовывал женщин под видом снятия порчи.