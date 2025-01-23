23 января 2025, 13:46

В Москве задержали лжецелителя за мошенничество на сумму 200 тысяч рублей

РИА «Новости»
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В московском районе Строгино задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве под предлогом оказания услуг альтернативной медицины. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Северо-Западному автономному округу.

В полицию обратилась 45-летняя москвичка, которая сообщила, что пришла на прием к 66-летнему мужчине, который якобы владел методами «нетрадиционной» медицины, с проблемами своей дочери. Его услуги гражданке посоветовала знакомая.

«Специалист» прописал девочке курс лечения за 200 тысяч рублей, а также пообещал вернуть средства, если ее состояние не изменится. Женщина и ребенок посещали целителя несколько месяцев, но результата не заметили. Когда пациентка потребовала назад свои деньги, мужчина перестал ей отвечать.

Жительница столицы обратилась в полицию, Правоохранители позже задержали подозреваемого, который оказался ранее судимым москвичом. Он предлагал людям лечение, хотя не имел ни соответствующего образования, ни лицензии.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Екатеринбурге ранее осудили лжецелителя , который обворовывал женщин под видом снятия порчи.

Дети Мошенничество Полиция Следственный комитет России Москва
23 января 2025, 14:35
Бывшего депутата ГД посадят на 24 года за тройное убийство
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В Санкт-Петербурге вынесли приговор экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко, которого обвинили в тройном убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.


Также пресс-служба судов опубликовала видео из здания суда. На одном из роликов обвиняемый пожаловался на головокружение и признался, что вчера ему вызывали скорую.

Как отметила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, коллегия присяжных заседателей Приморского районного суда единодушно посчитала Глущенко виновным в преступлении и отказала ему в снисхождении.

«Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. По совокупности - 24 года в исполнительной колонии строгого режима со штрафом в 300 000 рублей», - заявили в пресс-службе.

Мужчину судили за тройное убийство предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. По данным следователей, Глущенко «крышевал» бизнес Шевченко, а когда тот отказался от «крыши», то решил расправиться с ним.

Санкт-Петербург Убийства Суд Преступления Видео Депутаты Приговоры Мужчины
23 января 2025, 14:34
В Москве виновник смертельного ДТП с детьми попал на скамью подсудимых
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Тушинский межрайонный прокурор передал в суд дело о ДТП в Москве, в результате которого мальчик погиб, а девочка получила тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сейчас обвиняемый в наезде на детей находится под стражей.

«Сидел за рулем в телефоне - теперь сидит на скамье подсудимых», - написали в пресс-службе.

ДТП случилось на Планерной улице 16 сентября 2024 года. Дети переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В тот момент 20-летний водитель каршеринга отвлекся от управления авто, не заметил красный свет, вылетел на пешеходный переход и сбил детей.

Автомобилиста задержали на следующий день , его доставили в подразделение СК. Криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли видео с камер наблюдения. Жертвой аварии стал мальчик 2012 года рождения, пострадавшей оказалась девочка 2011 года рождения.

Дети ДТП Москва
23 января 2025, 12:29
Свердловский маньяк из 90-х прятал трупы в квартире
РИА «Новости»
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В 1993 году в Каменске-Уральском произошло убийство семи человек. Подозреваемый в этом преступлении Виктор П. из Свердловской области мог спрятать тела в одной из квартир города. Об этом Ura.ru рассказал источник, близкий к силовым структурам.

«Трупы обнаружили 5 января 1993-го. По предварительным данным, в числе жертв могла быть целая семья», - сказал собеседник агентства.

Виктора задержали в Благовещенске. Как утверждал источник агентства, его удалось вычислить благодаря анализу ДНК. Примечательно, что в девяностые годы Виктор уже был в поле зрения правоохранительных органов, однако тогда ему удалось избежать уголовной ответственности. Сейчас его доставили в Каменск-Уральский, где в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее актера из Новосибирской области заподозрили в серии жестоких убийств , совершенных 22 года назад в Подмосковье. Предположительно, он нападал на девушек вечерами, насиловал их и убивал.

Убийства Квартиры
23 января 2025, 11:15
Украинскую журналистку Соколовскую заочно приговорили к 7,5 года колонии
РИА «Новости»
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Московский суд заочно вынес приговор украинской журналистке Янине Соколовской по делу о фейках про Вооруженные силы России. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7 годам 6 месяцам колонии», - уточнили в ведомстве.

Представительницу СМИ признали виновной в распространении заведомо ложной информации о ВС России по мотивам политической ненависти. Суд лишил журналистку права заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.

В прокуратуре напомнили, что подсудимая находится в международном уголовном розыске.

Ранее Мосгорсуд признал россиянина Дмитрия Шатресова виновным в государственной измене. Его приговорили к 17 годам в колонии строгого режима. После выхода из-за решетки Шатресов будет еще год ограничен в свободе.

Уголовное дело Суд Приговоры

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