14 мая 2024, 23:03

В Москве задержали двух врачей клиники Хайдарова после смерти пациента

РИА «Новости»
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Двух врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique задержали в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

«Следователями столичного СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО „Ай Кью Пластик“ и 28-летний врач-хирург указанной клиники», - сказано в публикации.

Сейчас с задержанными начали следственные процедуры, по месту их проживания провели обыски.

Как отметили правоохранители, 16 февраля в этой клинике одному из пациентов сделали операцию. На следующий день после выписки его состояние ухудшилось, и он снова обратился в IQ Plastique. Там мужчине провели повторное оперативное вмешательство, но легче ему не стало. В итоге пациента положили в другую больницу, где он впал в кому и позже умер.

По указанию Росздравнадзора Арбитражный суд города Москвы приостановил работу IQ Plastique на 90 суток. Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства, приведших к гибели мужчины.

Клиника пластической хирургии IQ Plastique принадлежит хирургу Тимуру Хайдарову, который сотрудничает со многими российскими знаменитостями. Известно, что следствие допросило и его.

Ранее уголовное дело завели против главврача больницы Подмосковья. Медик попался на крупной взятке.

Суд Больницы Врачи Москва
14 мая 2024, 20:23
Фигуранта дела о даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову арестовали
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Басманный суд Москвы арестовал Льва Мартиросяна по делу о даче взятки бывшему начальнику восьмого управления Генштаба Вооруженных сил России Юрию Кузнецову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мартиросяна отправили в СИЗО до 12 июля. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере.

Следователи ранее арестовали кадровика Минобороны Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей. По данным СК, в 2021–2023 годах он получил взятку от представителей коммерческих структур.

Во время обысков в доме Кузнецова его жена почувствовала себя плохо. У женщины начались проблемы с сердцем.

Суд Россия Москва
14 мая 2024, 18:54
Жене и дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова стало плохо при обысках
Freepik
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Во время обысков в доме начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, подозреваемого в получении взятки, стало плохо его жене. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

У супруги Кузнецова начались проблемы с сердцем. Двухэтажный коттедж в Истринском районе и рабочее место Кузнецова обыскали 13 мая. В доме нашли свыше 100 миллионов рублей, золотые монеты, часы и другие предметы роскоши.

«Генерала к этому моменту уже задержали, а жена и дочь были дома. Обеим стало плохо на фоне стресса», - написали авторы материала.

Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела и аресте Кузнецова. По данным ведомства, в 2021–2023 годах генерал получил взятку от представителей коммерческих структур.

Главному кадровику оборонного ведомства уже предъявили обвинения. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее в Свердловской области арестовали бывшего главу Каменского городского округа Сергея Белоусова, подозреваемого в получении крупной взятки. Суд отправил его под стражу до 14 июня.

Уголовное дело Россия Аресты Следственный комитет России
14 мая 2024, 17:42
Верховный суд отказался смягчить срок Кара-Мурзе
РИА «Новости»
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Верховный суд России признал законным 25-летний приговор политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда. Его осудили за госизмену, распространение фейков о российской армии и сотрудничество с нежелательной организацией.

«Суд отклонил кассационную жалобу защиты», - сказали в пресс-службе.

В июле прошлого года Первый апелляционный суд также оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе*. Ему также запретили заниматься журналистикой на протяжении следующих семи лет и обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей. Десяти россиянам, связанным с делом политика, запретили въезд в Латвию.

Кара-Мурза* обвинил Россию в применении на Украине запрещенных методов ведения боевых действий. Кроме того, следователи узнали о его сотрудничестве с одной из стран НАТО.

* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента.

Суд Приговоры Россия
14 мая 2024, 15:09
«Я тебя заколю». Пьяный мужчина с ножом преследовал подростка в Шатуре
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Пьяный мужчина с ножом набросился на подростка недалеко от продуктового магазина в Шатуре. Источник сообщил 360.ru, что нападавший распивал алкоголь на улице, ему не понравилось, что юноша убрал с дороги осколки от битых бутылок.

Ссора из-за стекла Парень шел в магазин в наушниках, по дороге он заметил двоих взрослых мужчин, распивавших алкоголь, а затем увидел на дороге разбитые бутылки. Дети, которые гуляли в этом дворе, могли пораниться, поэтому подросток отбросил осколки в сторону.

Видимо, это не понравилось одному из выпивавших. Мужчина решил окликнуть юношу, но из-за громкой музыки в наушниках тот не обратил внимания на возгласы незнакомца. Но затем юноша почувствовал, что за ним кто-то идет и заметил одного из выпивавших. Завязалась драка.

«Я тебя заколю» Оппонент начал бить подростка руками и ногами, тот ударил мужчину по лицу, и у него пошла кровь из носа. По словам собеседника 360.ru, когда нападавший это заметил, то встал и начал идти на молодого человека со словами: «Я тебя заколю». Угрозу он повторял, преследуя юношу - шел за ним еще метров 10-20. После мужчина удалился.

Парень хотел вернуть в общежитие, но вспомнил, что так и не дошел в магазин и решил вернуться. Когда он подходил к зданию, то увидел, что оппонент идет в его сторону с ножом.

«Зашел в магазин, две девушки-работницы хотели закрыть дверь на ключ, но не успели. Он уже подошел к двери. Сначала кричал, чтобы открыл дверь», - сообщил источник.

Замахивался на детей Дверь была стеклянной, мужчина бил ее ножом и ногами. Когда он разбил стекло, то попытался порезать подростку руку, чтоб тот отпустил дверь. Вместе с сотрудницами юноша кинулся в подсобку, они пытались по камерам высмотреть, где находится злоумышленник.

Оказалось, что в магазин мужчина заходить не стал, а уселся на лавку недалеко от здания. Агрессивный мужчина не гнушался замахиваться на проходивших мимо детей. Пострадавший подросток с сотрудницами магазина дождались приезда полиции. Правоохранители задержали подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе МВД Подмосковья, у мужчины изъяли кухонный нож. Правонарушителем оказался 37-летний местный житель.

Ранее в Подмосковье произошел другой случай пьяного нападения. Двое мужчин избили семейную пару в Люберцах.

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