В Москве задержали двух врачей клиники Хайдарова после смерти пациента

«Следователями столичного СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО „Ай Кью Пластик“ и 28-летний врач-хирург указанной клиники», - сказано в публикации.

Сейчас с задержанными начали следственные процедуры, по месту их проживания провели обыски.

Как отметили правоохранители, 16 февраля в этой клинике одному из пациентов сделали операцию. На следующий день после выписки его состояние ухудшилось, и он снова обратился в IQ Plastique. Там мужчине провели повторное оперативное вмешательство, но легче ему не стало. В итоге пациента положили в другую больницу, где он впал в кому и позже умер.

По указанию Росздравнадзора Арбитражный суд города Москвы приостановил работу IQ Plastique на 90 суток. Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства, приведших к гибели мужчины.

Клиника пластической хирургии IQ Plastique принадлежит хирургу Тимуру Хайдарову, который сотрудничает со многими российскими знаменитостями. Известно, что следствие допросило и его.

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