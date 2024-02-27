27 февраля 2024, 01:40

В Москве вынесли приговор двум участникам группы, убившей москвичей ради их квартир

Читайте нас в: Google Новости

В Москве вынесли приговор двум участникам организованной группы, которая убила двух жителей столицы для того, чтобы завладеть их квартирами. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Московской области.

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Эдуарда Некипелова и Николая Еремина.

В ходе рассмотрения выяснилось, что Некипелов получал информацию о собственниках квартир в столичном регионе, которые были социально не защищены, а также не имели родственников и близких людей. Он создал преступную организованную группу, в которую привлек двух своих знакомых, чтобы убить собственников и забрать их недвижимость.

Некипелов совершил убийства весной и летом 2011 года. В первом случае он вместе с соучастником убил мужчину. Второй жертвой группы стала женщина, которую вывезли в поле, где Еремин ее зарезал.

«Суд приговорил Некипелова к 23 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и шесть месяцев, Еремина к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и шесть месяцев», - уточнило ведомство.

Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Ранее представитель прокуратуры Татарстана Линара Чуркина в ходе прений по делу поволжского маньяка Радика Тагирова потребовала пожизненно лишить его свободы.

Уголовное дело Убийства Суд Видео Приговоры Россия
27 февраля 2024, 01:25
Педофил надругался над тремя девочками в Калуге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Житель Калуги предстал перед судом за домогательства к трем девочкам. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

По версии следствия, 56-летний мужчина пришел на одну из детских площадок города и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек восьми, девяти и 10 лет.

Россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима. Помимо этого, мужчине запретили работать с детьми ближайшие 16 лет. До этого осужденного уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление.

Ранее в Москве мужчина затащил в свою квартиру 12-летнюю девочку и изнасиловал ее. Сейчас следователи устанавливают возможных очевидцев преступления.

В декабре 2023 года в Тюмени возбудили уголовное дело о педофилии против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина изнасиловал шестиклассницу и совершал насильственные действия в отношении детей в торговом центре.

Суд Дети Преступления Мужчины
27 февраля 2024, 00:30
«Пытались выкинуть с 17-го этажа». Ночевавшей с тремя детьми в подъезде москвичке угрожали убийством
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Многодетной жительнице Москвы, которая вынужденно ночевала с тремя детьми в подъезде дома на Тагильской улице, стали поступать угрозы убийством. Противостояние с квартирантом перешло на новый уровень, когда его друзья решили схватиться за нож. Об этом женщина рассказала «360».

В декабре 2023 года москвичка сдала четырехкомнатную квартиру в аренду на полгода, а сама сняла жилье меньшей площади, но вскоре семью «попросили» уйти и ей пришлось вернуться по месту жительства. По ее словам, она попыталась объяснить ситуацию арендатору, но тот отказался съезжать, пока ему не вернут оплату.

Женщине с детьми и домашними животными пришлось ночевать на лестничной клетке, но после вмешательства СМИ, полиции, прокуратуры и органов опеки им на время предоставили социальное жилье.

Москвичка предложила арендатору найти новую квартиру, или снимать у нее только комнату, но мужчину отказался. Женщина подождала, когда квартирантов не будет дома и сменила замки. Теперь бывшие арендаторы ночуют у подъезда в машинах.

По словам женщины, друзья ее квартиранта ей угрожали и даже сломали дверь.

«Была еще драка около подъезда. Моего приятеля порезали ножом. Вчера уже меня пытались выкинуть с 17-го этажа», - рассказала она «360».

По словам многодетной матери, ей не только сломали дверь, но и «травили каким-то газом». Она также пожаловалась, что ее сына хотят лишить дееспособности и отправить в «психушку».

«Меня лишают родительских прав, детей хотят забрать в интернат», - поделилась она.

Москвичка рассказала «360», что сейчас на нее завели дела об оставлении детей в опасности, о мошенничестве, краже и порче чужого имущества.

«Еще я оказывается иноагент», - пожаловалась женщина.

По ее словам, ей еще предстоит суд по поводу штрафа на сумму 1 350 000 рублей.

Ранее юрист Константин Крохин заявил, что многодетной москвичке как жертве обмана необходимо обратиться в следственные органы и требовать выселения арендатора.

Драки Убийства Дети Прокуратура РФ Поножовщины Москва
26 февраля 2024, 15:42
Москвичка отдала криминальному курьеру почти 2 млн рублей в обмен на цветы
Читайте нас в: Google Новости
Криминального посыльного телефонных мошенников изобличили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

По данным ведомства, соучастники криминального курьера позвонили 83-летней пенсионерке, заявив, что частные медработники якобы могут оказать помощь в лечении ее сестры. За помощь попросили 1,8 миллиона рублей.

Когда доверчивая пожилая женщина согласилась, аферисты сообщили пенсионерке, что деньги нужно упаковать в коробку или пакет для передачи курьеру, также москвичке пообещали «приятный сюрприз».

Затем к дому жертвы прибыл посыльный, взял деньги, а взамен вручил ей букет цветов.

У другой пенсионерки этот курьер похитил 700 тысяч рублей. Женщину мошенники развели под видом сотрудников банка, использовав известную схему обмана - заявили, что ее деньги якобы находятся в опасности, поэтому средства надо обналичить и передать для размещения на «безопасном счете».

Курьера задержали. Мужчине 27 лет, сейчас он находится под стражей. В пресс-службе подчеркнули, что координирующую роль для изобличения злоумышленника сыграла Измайловская межрайонная прокуратура. Теперь правоохранители устанавливают причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.

«Если вам звонят якобы сотрудники банка либо правоохранительных органов с просьбами снять денежные средства со счета, продать квартиру и иное имущество, а также передать деньги курьеру - это мошенники! Прекратите разговор», - призвали в ведомстве.

Прокуратура РФ Москва
26 февраля 2024, 12:04
Канал снабжения сирийской группировки накрыли в 22 регионах России
Читайте нас в: Google Новости
В России задержали 49 пособников международной террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Они собирали деньги и пропагандировали радикальные идеи, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подозреваемых настигли в квартирах и на улице, изъяли средства связи и другие улики. Операцию силовиков сняли на камеру. В общей сложности в 22 регионах России задержали 49 участников канала обеспечения группировки.

По версии следствия, они под руководством боевиков из Сирии собирали и перечисляли деньги на деятельность «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Некоторые подозреваемые через интернет распространяли среди верующих радикальную исламистскую идеологию и оправдывали терроризм.

Группировка причастна к теракту в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Ее спонсоров Мухаммадвали Худойназарова и Рафикжона Ахмедова приговорили к восьми годам тюрьмы.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» - запрещенная в России международная террористическая организация.

Терроризм Сирия ФСБ Ислам

Новости по теме