В Москве виновник смертельного ДТП с детьми попал на скамью подсудимых
Тушинский межрайонный прокурор передал в суд дело о ДТП в Москве, в результате которого мальчик погиб, а девочка получила тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Сейчас обвиняемый в наезде на детей находится под стражей.
«Сидел за рулем в телефоне - теперь сидит на скамье подсудимых», - написали в пресс-службе.
ДТП случилось на Планерной улице 16 сентября 2024 года. Дети переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В тот момент 20-летний водитель каршеринга отвлекся от управления авто, не заметил красный свет, вылетел на пешеходный переход и сбил детей.
Автомобилиста задержали на следующий день , его доставили в подразделение СК. Криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли видео с камер наблюдения. Жертвой аварии стал мальчик 2012 года рождения, пострадавшей оказалась девочка 2011 года рождения.