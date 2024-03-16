16 марта 2024, 04:56

В Москве осудили убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V»

Unsplash
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Хорошевский районный суд Москвы приговорил убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, отправив его в колонию на 14 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили пресс-службе суда.

По данным следствия, прошлой весной осужденный Алексей Змановский находился в квартире Ботикова. В какой-то момент они поссорились. Змановский задушил Ботикова ремнем, а потом скрылся. В суде он признал свою вину.

«Змановскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на два года, с установлением соответствующих ограничений», - говорится в сообщении суда.

Ранее жителя Скопина приговорили к 13,5 года лишения свободы за похищение 14-летней девочки. Осенью 2021 года рецидивист домогался до подростка и затолкнул в машину, но девочка смогла сбежать.

Также известно, что жителя Новошахтинска, расстрелявшего семью из четырех человек, приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Убийства Суд Приговоры Вакцинация Москва
16 марта 2024, 04:22
Мертвеца без глаз и волос нашли в сугробе в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Московской области водитель мотобуксировщика «Буран» обнаружил закопанного в сугроб мертвеца. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Водитель катался по полю на буксировщике с санями и заметил боковым зрением мертвого мужчину. Труп находился в снегу, у него не было глаз и волос», - уточнил телеканал.

У закопанного по грудь мужчины руки были сложены и прижаты к телу. Водитель не стал близко подъезжать и обратился в полицию.

Прибывшие на место силовики нашли тело только утром. Оно находилось в 600 метрах от дороги, уточнил телеканал. Сейчас полицейские выясняют причину и обстоятельства смерти погибшего.

В начале марта прохожие наткнулись на труп мужчины на улице Полевой в Тюмени. Очевидцы рассказали, что на место приехала скорая помощь, но спустя время уехала, оставив человека лежать на земле.

Смертность Дороги Мужчины Полиция
16 марта 2024, 02:48
В Дагестане отец погибшего в ДТП ребенка застрелил виновного водителя
РИА «Новости»
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Полицейские задержали жителя села Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана, который после приговора по делу о гибели его сына в ДТП застрелил подсудимого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по РД.

По версии следствия, 15 марта после оглашения приговора Ногайского районного суда, когда осужденный и его адвокат выходили на автостоянку, потерпевший по делу начал стрелять в них из пистолета.

В результате осужденный и его защитник получили смертельные ранения. Еще одного пострадавшего госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-канала Baza, в Ногайском районном суде рассматривалось дело о смертельном ДТП. Водитель сбил 15-летнего подростка, которые ехал на мопеде. Мальчик погиб, виновнику ДТП дали 1,5 года ограничения свободы. Отец остался недоволен решением суда в отношении виновного в смерти его сына и совершил самосуд.

Жителя Омска застрелили знакомого за отказ одолжить полмиллиона рублей. Злоумышленник убил товарища и украл из его дома ценные вещи.

Дагестан Суд Дети ДТП Водители
15 марта 2024, 19:08
Девушка из Самары умерла после ужина в ресторане
РИА «Новости»
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В Самаре девушка умерла, заказав в ресторане роллы, сообщил Telegram-канал Baza. Ее смерть стала причиной для возбуждения уголовного дела.

Местная жительница пришла в ресторан на Ленинградской улице со знакомым. Пара заказала несколько видов роллов. После ужина молодые люди отправились на прогулку, во время которой девушке стало резко плохо: она жаловалась на боли в животе и начала задыхаться.

В больницу 18-летнюю горожанку привезли без сознания. Она умерла из-за остановки сердца.

Полицейские опросили сотрудников ресторана и родных погибшей. Ее отец пояснил, что у девушки с детства была аллергия на рыбу. Почему она решила поесть роллы, неясно.

В пресс-службе СК по Самарской области отметили, что после случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось», - указали в ведомстве.

В СК назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причины гибели девушки. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.

В Новосибирске недавно произошло массовое отравление роллами. Одна из пострадавших рассказала «360», что до сих пор находится в больнице под капельницей.

Еда Уголовное дело Скорая помощь Следственный комитет России Рестораны
15 марта 2024, 16:46
Второе дело возбудили в Москве после поджога кабинки для голосования
РИА «Новости»
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело из-за поджога кабинки для голосования на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По версии следствия, женщина подожгла кабинку для голосования, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Подозреваемую задержали и доставили в подразделение столичного СК для следственных действий.

В московской прокуратуре сообщили «360», что ведомство будет контролировать ход и результаты расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что фигуранткой стала 70-летняя женщина.

Уголовное дело против подозреваемой возбудили по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. За такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве завели другое уголовное дело , связанное с происшествием на избирательном участке. Основанием стала порча бюллетеней. По данным следствия, женщина вылила в урну для голосования красящее вещество, подозреваемую задержали.

Прокуратура РФ Преступления Следственный комитет России Выборы президента — 2024 Москва

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