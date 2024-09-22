22 сентября 2024, 00:01

В Москве остановили «Газель» с золотом на 18 миллионов рублей

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Правоохранители в Москве остановили «Газель» внутри которой лежали золотые слитки на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

Машину остановили на улице Симоновский вал. Внутри нее находились двое мужчин 48 и 36 лет. Они добровольно показали сумку с пятью кустарными слитками из желтого металла.

«Согласно заключению специалистов один слиток является сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди, остальные - двухкомпонентными сплавами на основе золота и меди», - заявили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, стоимость чистого золота, входящего в состав этих слитков, превысила 18,5 миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении, перевозке или пересылке драгоценных металлов. Также в пресс-службе показали видео с задержанными.

Ранее блюстители порядка нашли в банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка почти две тысячи бриллиантов. Драгоценные камни были в украшениях - кольца, сережки, браслеты и брошь. Также в изделиях были топазы, рубины и сапфиры.

Уголовное дело Золото Мужчины Машины Москва Металлы
21 сентября 2024, 17:26
«Это не у черта на куличиках». Данные об освобождении Бакальчука назвали противоречивыми
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Работающие над делом о перестрелке у офиса Wildberries следователи имели достаточно времени, чтобы найти основания для задержания бизнесмена Владислава Бакальчука. Об этом 360.ru заявил юрист, первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Он подчеркнул, что не имеет доступа к материалам уголовного дела и не может ничего сказать о том, виновен Бакальчук или нет.

«Материал надо читать. Я же все-таки следственник, я следственный прокурорский работник и без материалов я не могу давать оценки виновности или невиновности человека», - отметил он.

Синельщиков рассказал, что слышал много противоречивой информации по делу о нападении на Wildberries. По его мнению, для установления причастности бизнесмена к совершению преступлений уже прошло достаточно времени.

«Для расследования времени, конечно, недостаточно, но для того, чтобы определиться с тем, можно ли человека задерживать и арестовывать, достаточно, конечно же», - объяснил парламентарий.

По его словам, некоторые преступления требуют больше времени на установление всех причастных, но перестрелка в центре Москвы к таковым не относится.

«Мне кажется, достаточно [времени] было. [Тем более,] в условиях столицы - это же не у черта на куличиках. И, главное, все доказательства здесь в одной куче. Поэтому, наверное, можно было все это установить», - добавил Юрий Синельщиков.

Ранее юрист Дмитрий Григорьев предположил, что суд до сих пор не арестовал Бакальчука , потому что следствие еще не установило все обстоятельства произошедшего. Бизнесмена могли отпустить под подписку о невыезде, добавил он.

Уголовное дело Преступления Москва Стрельба у офиса Wildberries
21 сентября 2024, 16:15
Привязавшего собак к машине в Мытищах живодера поймали
Телеканал «360»
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Правоохранители задержали мужчину, который привязал двух собак к автомобилю и ездил с ними по подмосковной трассе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Правонарушителя поймали в Мытищах. Живодером оказался 50-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Уголовное дело Мытищи Собаки Машины Полиция Живодеры
21 сентября 2024, 11:13
Суд на 15 суток арестовал 13 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Global Look Press
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Фигурантам по делу о нападении на офис Wildberries назначили административные наказания. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Виновными признали 13 человек. Каждому из них Мещанский районный суд назначил административный арест на 15 суток по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных структур.

Басманный районный суд 19 сентября постановил в качестве меры пресечения на один месяц заключить под стражу шестерых фигурантов дела о нападении на офис маркетплейса: Сайфулаева А., Нурматова М., Коноплева И, Канаева Р., Ефремова А. и Мажиева М. На следующий день суд арестовал еще 14 подсудимых.

Всего по делу о стрельбе у Wildberries предъявили обвинения 33 задержанным, в том числе мужу основательницы компании Владиславу Бакальчуку. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, покушении, самоуправстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Суд Москва Стрельба у офиса Wildberries
21 сентября 2024, 03:36
Лжесоцработница похитила у пожилой москвички 1,7 миллиона рублей
Freepik
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Представившаяся сотрудницей социальной службы девушка под лживым предлогом проникла в квартиру пожилой москвички и похитила деньги. Подробности сообщила пресс-служба МВД России.

Перед визитом пенсионерке позвонили из якобы госорганизации и рассказали о денежной реформе, в рамках которой нужно заменить старые купюры на новые. Через некоторое время девушка пришла домой к пожилой москвичке и представилась сотрудником социальной службы.

«Под предлогом проведения процедуры обмена банкнот она зашла в квартиру и отвлекла хозяйку заполнением бессмысленных бумаг. Пока пожилая москвичка расписывалась в листках на кухне, аферистка прошла в другую комнату и похитила 1,7 млн рублей, после чего выбежала на улицу», - сообщили в МВД.

Полиции удалось задержать злоумышленницу. Ею оказалась 28-летняя ростовчанка, против нее возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В Москве задержали двух мужчин , обещавших за деньги вернуть отправленного в зону СВО россиянина. Одним из них оказался стриптизер Стас Маугли.

Уголовное дело Пенсионеры Мошенничество Кражи Деньги Квартиры

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