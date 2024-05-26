26 мая 2024, 02:17

В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях

РИА «Новости»
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Перовский районный суд города Москвы отправил Сергея Балтрушевича почти на два месяца в СИЗО за призывы к совершению терактов в соцсетях. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали его публикации в соцсети «ВКонтакте».

Следствие установило, что он призывал людей совершать теракты на территории Москвы. Его действия попали под статью о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или пропаганде терроризма.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 22 июля 2024 года», - уточнили в сообщении.

Ранее в Москве приговорили бармена к 25 годам лишения свободы за серию диверсий на железной дороге и госизмену. Его задержали за поджог релейного шкафа на железнодорожном переезде недалеко от Наро-Фоминска.

До этого апелляционный военный суд признал законным и оставил без изменений приговор Дарье Треповой , осужденной на 27 лет лишения свободы по делу о теракте в Санкт-Петербурге.

Суд Терроризм Соцсети СИЗО Аресты Москва
25 мая 2024, 20:38
Уголовное дело возбудили после стрельбы по полицейским в Петербурге
Телеканал «360»
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В Санкт-Петербурге после стрельбы по полицейским завели дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба СК.

О ходе расследования обстоятельств случившегося следователи доложат в центральный аппарат ведомства.

Днем 25 мая местный житель повздорил с продавцом магазина и ранил его из травматического пистолета. Пострадавший обратился в полицию.

Когда на место конфликта приехали правоохранители, злоумышленник начал по ним стрелять и спрятался в своей квартире. Уговорить его сдаться без сопротивления не удалось, и СОБР начал штурм жилого помещения: спецназ проник в квартиру через балкон, применив светошумовые гранаты.

Стрелка удалось нейтрализовать. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что мужчина скончался спустя 30-40 минут после проведенной операции.

Санкт-Петербург Уголовное дело Стрельба Полиция
25 мая 2024, 10:36
Уголовное дело завели в Краснодаре после обрушения школьной крыши на детей
РИА «Новости»
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Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после обрушения части кровли школы по улице Рылеева в Краснодаре на детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В СК отметили, что утром в субботу из-за сильного ветра произошел срыв кровельного покрытия с крыши школы. В результате ЧП 12 детей получили травмы различной степени тяжести, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте работает представитель территориального следственного отдела.

«В ходе расследования СК даст оценку действиям лиц, которые ответственны за обслуживание и надлежащее техническое состояние здания. Руководитель краевого СКР поставил дело на контроль в следственном управлении», - добавили в пресс-службе.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отмечал, что ЧП произошло еще до начала торжественной линейки.

Уголовное дело Дети Школы Краснодар Следственный комитет России
25 мая 2024, 10:15
После гибели ребенка во Владивостоке задержали предпринимателя
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После гибели ребенка в развлекательном центре во Владивостоке задержали индивидуального предпринимателя. Его заподозрили в оказании небезопасных услуг, сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

«По подозрению в совершении преступления по уголовному делу о гибели малолетнего в детском развлекательном центре „Семицветик“ задержана индивидуальный предприниматель Оксана Суханова», - отметили в ведомстве.

Делом заинтересовались в центральном аппарате СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

По данным следствия, семилетний мальчик катался на качелях. За ребенком присматривала знакомая его старшей сестры. В какой-то момент вокруг шеи школьника обвилась веревка и он задохнулся.

Уголовное дело Дети СК РФ Школьники Владивосток
25 мая 2024, 08:21
«Коммерсант» узнал о другом генерале в деле экс-командующего 58-й армией Попова
РИА «Новости»
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В деле экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсант».

По информации собеседников издания, другой фигурант погиб в зоне СВО до начала следственных действий.

О том, что Попова отстранили от командования 58-й армией, стало известно в июле прошлого года, когда член думского по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение генерала, напомнило РИА «Новости».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после заявил, что это было обращение для закрытого чата командиров и бойцов 58-й армии, а депутатам не следовало устраивать политическое шоу.

Несколькими днями ранее 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи в 2023 году.

Мошенничество Армия

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