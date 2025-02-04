В Москве мужчина спрятал наркотики в подгузниках, но все равно попался

«Маскировка в виде банок из-под детского питания не помогла 28-летнему москвичу реализовать криминальный план. Мои коллеги из УНК МВД по Республике Саха (Якутия) выявили незаконный оборот синтетических наркотиков», - написала она.

Волк отметила, что подозреваемого задержали. Правоохранители выяснили, что он по указанию кураторов привез в Якутск наркотики для сбыта. Товар спрятал в банках для детского питания, а потом упаковал в свертки и укутал в подгузники.

В жилище задержанного нашли восемь пакетов с кристаллообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики. Общая масса запрещенных веществ - четыре килограмма. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Волгограде мужчина получил семь лет колонии по делу о распространении наркотиков. Злоумышленника задержали, когда он пытался спрятать запрещенные вещества в тайник.