В Москве будут судить грабителя, пытавшегося украсть из машины 46 млн рублей

Фигуранту дела предъявили обвинение в покушении на грабеж в особо крупном размере. Сейчас он находится под стражей.

Преступление произошло в марте на Малой Пироговской улице. Злоумышленник воспользовался тем, что водитель отошел от припаркованной машины, разбил стекло и вытащил сумму, в которой было 46 миллионов рублей. Остановил грабителя очевидец.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.