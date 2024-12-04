04 декабря 2024, 07:26

В Москве арестовали продавца фруктов за содействие терроризму

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Суд в Москве арестовал менеджера по продажам в компании «Фрэш Натс», специализирующейся на торговле орехами и фруктами. Мужчину обвинили в содействии террористической деятельности, сообщило РИА «Новости».

«Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 января 2025 года», - процитировало агентство заявление из судебных материалов.

В документах отметили, что москвичу вменили статью «вовлечение людей в террористическую деятельность». Следователи настаивали на арест подозреваемого, потому что тот мог скрыться от правоохранителей будучи на свободе. Сам обвиняемый и его защитники просили об избрании более мягкой меры пресечения из-за состояния здоровья москвича.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил гражданина из Средней Азии к восьми годам заключения за финансирование терроризма. Мигрант перевел деньги на счет участника международной террористической организации.

Суд Терроризм Военные Торговля Мужчины Аресты Деньги Камчатка Москва
03 декабря 2024, 14:38
Задержанным с 20 килограммами «синтетики» в Крыму наркоторговцам вынесли приговор
РИА «Новости»
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Приговор в девять и 9,5 года колонии строгого режима получили двое наркоторговцев, пойманных с 17 килограммами мефедрона и тремя — метадона в Крыму. Как сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ, приговор злоумышленникам вынес Кировский районный суд Крыма.

Наркоторговцев задержали в марте этого года, когда они извлекали запрещенные вещества, хранившиеся в тайнике. В ходе допроса они рассказали, что планировали расфасовку наркотика по дозам и продажу через «закладки» на территории полуострова.

Следователи ФСБ завели против задержанных уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

В первой половине ноября суд Удмуртии дал реальные сроки от 3,5 до 12,5 года колонии группировке наркоторговцев, куда входили 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. На протяжении девяти месяцев участники банды занимались продажей наркотиков через «закладки» в разных районах республики.

Наркотики Уголовное дело Суд Крым ФСБ Приговоры
03 декабря 2024, 11:20
На Камчатке мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за финансирование терроризма
РИА «Новости»
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Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил гражданина из Средней Азии к восьми годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России, заявление процитировало РИА «Новости».

«Иностранный гражданин перевел денежные средства на счет установленного участника международной террористической организации для ведения вооруженной борьбы по мотивам радикальных религиозных убеждений на территории Сирийской Арабской Республики», - заявили в ФСБ.

Мужчину приговорили к восьми годам заключения. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания - в исправительной колонии строгого режима.

Ранее исламского блогера-радикала Нурмухамада Шарипова приговорили к 12 годам тюрьмы за подготовку теракта в здании ФСБ. Он признал вину в финансировании и участии в ИГИЛ*. Остальные фигуранты по этому делу получили сроки от 16 до 22 лет колонии.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Суд Терроризм ФСБ Россия Камчатка Азия
03 декабря 2024, 08:12
Отца погибших от отравления детей в Красноярском крае могут посадить на 4 года
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Отец детей, погибших от отравления дихлофосом в Красноярском крае, признал вину по делу о причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, уточнило РИА «Новости».

В настоящее время мужчина не задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Смертельное отравление произошло в конце сентября. Следствие установило, что глава семьи обработал дом от насекомых, но нарушил правила безопасности. Окончив работы, он пустил внутрь дочерей и сына.

Все сели ужинать, а уже на следующий день почувствовали симптомы острого отравления. Жертвами в итоге стали дети шести, 11, 12 и 13 лет. Их похоронили после выписки матери и отца из больницы.

В момент трагедии женщина была на девятом месяце беременности, в начале ноября у пары родился сын.

Смертельное отравление в Красноярском крае
03 декабря 2024, 07:56
Отец погибших от отравления детей в Красноярском крае признал свою вину
РИА «Новости»
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Отцу детей, погибших от отравления в Красноярском крае, предъявили обвинения по статье о причинении смерти по неосторожности. На допросе мужчина свою вину, сообщили в региональном ГСУ СК.

По данным следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Но при распылении не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах, а после работ пустил внутрь детей. Семья спокойно села ужинать.

На следующий день мужчина, его жена и четверо детей резко почувствовали себя плохо, после обращения в амбулаторию всех госпитализировали. Но усилия врачей не помогли: 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, следом умерли еще две дочери пары - девочкам было 11 и 12 лет.

Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной стало острое отравление деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.

Смертельное отравление в Красноярском крае

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