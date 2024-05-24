В Москве арестовали фигурантов дела о хищении у «Россетей»

Уголовное дело «барнаульского маньяка» об убийствах 11 женщин направили в суд в Алтайском крае. Среди жертв преступника были в том числе абитуриентки АлтГТУ, которым он обещал помочь с поступлением.

Девушка согласилась, тогда компания отправилась на окраину села распивать спиртное. Оставшись наедине с новой знакомой, Манишин попытался ее изнасиловать, а получив отпор, задушил. Тело убийца закопал неподалеку от места расправы.

Дело долгое время оставалось нераскрытым, хотя при первоначальных следственных действиях специалисты опросили компанию молодых людей, в числе Манишина, с которыми погибшую видели в последний раз.

Убийство девушки в 1989 году По данным предварительного следствия, в сентябре 1989 года Манишин отдыхал с друзьями на остановке в селе Зеленая Дубрава. Там они познакомились с 17-летней девушкой и уговорили не уезжать из села, а остаться отдыхать вместе с ними.

Обещал решить вопрос с поступлением или работой Фигурант дал признательные показания и написав явку с повинной, подчеркнула Чеснокова.

На допросах и при проверках показаний на месте он подробно рассказал о преступлениях и показал места сокрытия тел, обнаруженных еще в прошлые годы в Калманском районе. По одному из эпизодов в месте, о котором рассказал Манишин, нашли костные останки 16-летней абитуриентки (ранее оно было не известно следствию).

Среди жертв этих 10 преступлений были пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Всем им было 16-17 лет.

Чтобы втереться в доверие, он использовал ту же схему, потом вывозил за пределы Барнаула, где насиловал и душил.

Кроме того, следователи установили, что в июне 99-го мужчина расправился с 22-летней абитуриенткой вуза приехавшей из Тувы, а в июле 2000-го - с 17-летней девушкой, собиравшейся поступать в средне-специальное учебное заведение.

Новые эпизоды убийств и признание Когда следователи вновь вернулись к материалам вместе с коллегами из полиции и аналитической группой по раскрытию преступлений прошлых лет, было принято решение о дополнительных оперативных и следственных действиях, в том числе повторных опросах свидетелей, уточнила помощник руководителя регионального СУ СК по информационному взаимодействию Ольга Чеснокова.

Обманом преступник убеждал жертв сесть к нему в машину, а потом увозил в безлюдные места, насилован в салоне ВАЗа, потом душил руками, брючным ремнем или ремнем безопасности Также удалось установить причастность Манишина к изнасилованиям и убийствам двух женщин в 1999 году. Обе пытались устроиться на работу в учебные заведения.

А в июле 2000-го обвиняемый познакомился с 53-летней матерью абитуриентки, пообещав решить вопрос с поступлением дочери в обмен на вознаграждение. Получив девять тысяч рублей, он убил жертву, задушив веревкой.

Объем уголовного дела составил 69 томов, отметила Чеснокова. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.





Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела погибших Манишин прятал в лесополосе.

Фигурант дела - 53-летний житель села Шадрино Виталий Манишин. Его обвинили в преступлениях по статьям об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (п. «е» ст. 102 УК РСФСР) и убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление (п.п. «а, к» ч.2 ст. 105 УК РФ), сообщили в региональном СУ СК.

Кем работал Манишин Известно, что в 90-х Манишин окончил Алтайский государственный аграрный университет, а потом стал работать главным ветеринаром в Шадрине.

Вскоре стал директором совхоза, избирался депутатом, позже занял пост главы администрации Шадринского сельсовет и успел поработать заместителем главы администрации Калманского района, уточнило NGS22.ru.

Одна из сельчанок рассказала изданию, что для жителей Манишин всегда был серой мышью и не казался какой-то важной фигурой в администрации. Другой местный житель также отметил, что мужчина никогда ничем не выделялся.

«Ничем не приметный, простой мужик. <…> В тихом омуте черти водятся», - констатировал он.