25 октября 2024, 05:56

В Минэнерго подтвердили возбуждение дела в отношении сотрудников ведомства

РИА «Новости»
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В Минэнерго прокомментировали возбуждение уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств в отношении бывших и нынешних сотрудников министерства, отметив, что уже проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил «Интерфакс».

Бюджетные средства были похищены при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

«Проводятся мероприятия в отношении бывших и действующих сотрудников Минэнерго России, а также представителей подрядных организаций, которые могут быть причастными к совершению указанных противоправных действий, причинивших ущерб государству в особо крупном размере», - заявили в Минэнерго.

В настоящее время решается вопрос о привлечении этих лиц к ответственности и избрании меры пресечения.

Само уголовное дело возбудили в июне 2024 года. Сотрудники Минэнерго, правоохранители и представители контрольно-надзорных органов участвовали в сборах материалов, которые легли в его основу.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что бывшего замминистра энергетики России Анатолия Яновского, задержанного по подозрению в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт в России, уже допрашивают в полиции.

Шахты Хищения Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Полиция
25 октября 2024, 00:45
Три человека обратились в скорую во время беспорядков в Коркине
РИА «Новости»
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В Челябинской области три человека самостоятельно обратились в скорую во время массовых беспорядков в Коркине, возникших после жестокого убийства таксистки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы города.

«Мы никого не увозили, самообращение было от трех человек», - уточнил собеседник агентства.

Местные жители вышли на сход после убийства таксистки , тело которой нашли накануне с ножевыми ранениями.

По подозрению в ее убийстве задержали 17-летнего местного жителя. На причастность к преступлению силовики проверяют еще одного человека. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей. Региональные власти обещали оказать ее семье всю необходимую помощь.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже потребовал доклад об убийстве женщины.

Челябинская область Скорая помощь Беспорядки Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
24 октября 2024, 22:56
«Совсем оборзели». Бывший муж убитой таксистки раскрыл причины цыганских погромов в Коркине
РИА «Новости»
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Массовые беспорядки охватили город Коркино в Челябинской области после убийства женщины-таксиста. Бывший муж убитой назвал причины погромов в городе. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

«Эти персонажи в Коркине совсем оборзели. Они заполонили весь город, не работают, занимаются своими криминальными делами. В школах конфликты с их детьми. Последней каплей стала смерть Лены, которую жестоко зарезали», - рассказал он.

Мужчина добавил, что уже знает о задержании одного убийцы своей бывшей супруги.

По его словам, женщину убили, вероятно, из-за словесного конфликта, так как деньги, телефон и автомобиль не забрали. Это был один из ее последних заказов.

Убитая женщина воспитывала двух сыновей 10 и 14 лет. Извозом она начала заниматься после развода с мужем.

Возмущенные местные жители устроили беспорядки после убийства Елены, силовики задержали около 20 протестующих. Во время беспорядков получили ранения два человека. Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру уже доложили об общественных волнениях в Коркине.

Подозреваемого в убийстве таксистки подростка уже задержали.

Убийства Челябинская область Протесты Такси Полиция Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
24 октября 2024, 22:07
Первые задержания прошли в Коркине на фоне цыганского погрома
РИА «Новости»
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В городе Коркино Челябинской области полицейские задержали как минимум 20 человек, участвующих в беспорядках после убийства таксистки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Первые задержания в Коркине. Полицейские взяли группу бунтарей у одной из „Пятерочек“, где собралась недовольная толпа», - уточнил канал.

Задержанных погрузили в автозаки. Правоохранители продолжили искать особо активных протестующих.

По данным канала, горят два цыганских дома и несколько автомобилей, на месте уже работают огнеборцы МЧС России. Представители диаспоры массово уезжают в соседний город Еманжелинск.

Ранее следователи задержали подростка , подозреваемого в убийстве таксистки в Коркино. Ему скоро предъявят меру пресечения. Сейчас он отправлен под стражу.

С женщиной расправились вечером 23 октября, у нее остались двое детей. По словам ее коллег, в последний раз она выехала на вызов в частный дом, где проживают цыгане, с которыми у таксистов постоянно возникали проблемы.

Задержания Уголовное дело Убийства Пожары Челябинская область МЧС РФ Полиция Беспорядки в Челябинской области после убийства женщины-таксиста
24 октября 2024, 21:44
Подозреваемого в убийстве таксистки задержали в Челябинской области
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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, занимавшейся частным извозом, в городе Коркино Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи СК вместе с оперативниками региональных УФСБ и ГУ МВД установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель города Коркино, его задержали.

«Между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки», - уточнили в СК.

Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение. Его уже отправили под стражу.

Ранее следователи завели уголовное дело по факту смерти 40-летней женщины, работавшей в такси. Ее тело обнаружили в автомобиле возле дома на улице Ватутина. Следователи выяснили, что с женщину зарезали вечером 23 октября.

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