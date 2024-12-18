В МИД Узбекистана уточнят данные о задержанном за убийство Кириллова

В Татарстане 54-летнего мужчину обвинили в том, что он надругался над шестилетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СК.

По версии следствия, летом этого года житель Бугульмы делал ремонт на балконе у знакомых. Когда мужчина остался вдвоем с их шестилетней дочкой, то совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

«При этом злоумышленник заснял произошедшее на камеру мобильного телефона и выложил в интернет», - добавили в СК.

В ведомстве допустили, что от действий 54-летнего мужчины могли пострадать и другие несовершеннолетние. Накануне ареста он переоделся в костюм Деда Мороза, катался по Бугульме на велосипеде и, раздавая детям конфеты, приглашал их к себе домой.

Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, ранее мужчину судили за хранение детской порнографии. Во время обысков в его телефоне обнаружили переписки с несовершеннолетними, а дома - детское белье и носки.

Местные жители рассказали, что о «Деде Морозе» знала вся Бугульма. Он прославился как активист, который регулярно устраивал разные праздники для детей, дарил им подарки и наряжался в сказочных персонажей.

«Он уже какой год постоянно организовывает что-то для детей - то горки строил ледяные зимой, то летом какие-то праздники в День защиты детей. Постоянно что-то придумывает, конкурсы устраивает, подарки покупает за свой счет», - рассказала 360.ru жительница Бугульмы Валерия.

По словам некоторых горожан, в 2023 году мужчину за его активную позицию хотели признать лучшим человеком Бугульмы. Однако далеко не всех устраивало чрезмерное участие 54-летнего местного жителя в жизни детей.

«Дядя такой себе, своеобразный. Вроде всегда добренький был, агрессии не проявлял, но, видимо, поговорка „В тихом омуте черти водятся“ правильная», - поделился местный житель Денис.

Обвиняемого в педофилии Деда Мороза арестовали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и изготовлении и обороте порнографии с несовершеннолетними.