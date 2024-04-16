16 апреля 2024, 00:43

В Ленинградской области 18-летний юноша выстрелил подростку в лоб

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Под Петербургом 18-летний парень выстрелил в лоб подростку из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Кингисеппским межрайонным следственным отделом <…> в отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“», - сказано в публикации.

Как выяснили следователи, происшествие случилось 15 апреля в подъезде дома по улице Максима Горького в городе Сланцы. Обвиняемый совершил выстрел из пневматического ружья в 15-летнего пострадавшего.

В итоге подростку диагностировали рваную рану лба. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Подозреваемого задержали.

Ранее пьяная женщина столкнула двух несовершеннолетних девушек под поезд в Тосненском районе Ленинградской области. Против нее возбудили уголовное дело. Пострадавших смог спасти 17-летний парень.

Уголовное дело Дети Ленинградская область Россия
15 апреля 2024, 23:44
В Ростове-на-Дону подросток жестоко зарезал бездомного
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Шестнадцатилетний подросток в Ростове-на-Дону зарезал 61-летнего бездомного. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на региональное управление СК.

В публикации отметили, что юношу уже арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье о расправе. Обвиняемый признался в содеянном и подробно рассказал о случившемся. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

По данным следователей, подросток напал на мужчину, когда был в нетрезвом состоянии. Он ударил его ножом в жизненно важные органы без всякого повода. От полученных ударов бездомный умер.

В ноябре прошлого года подросток из Ачинска признался в жестокой расправе над одноклассником. Он рассказал, что сильно поссорился с 12-летним товарищем, взял топор и ударил его. Тело жертвы ребенок сбросил в реку Мазулька. О пропаже подростка сообщила его мать. Сначала полицейские заподозрили сожителя женщины. В итоге возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Уголовное дело Убийства Дети
15 апреля 2024, 21:12
Портнягину избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов
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Предпринимателю и блогеру Дмитрию Портнягину избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Тверской районный суд Москвы приговорил его к домашнему аресту сроком почти на два месяца, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Суд постановил заключить автора YouTube-канала «Трансформатор» под домашний арест на срок один месяц 28 дней, то есть до 10 июня 2024 года. На этот период для обвиняемого установили определенные ограничения.

Портнягина обвиняют по двум статьям: «Уклонение от налогов» и «Отмывание денежных средств».

Основателя сообщества Club 500 Портнягина задержали 12 апреля в Ростове-на-Дону после его поездки с гуманитарной помощью в зону СВО. Следственный комитет заявил, что блогер полностью возместил ущерб по делу о налогах. После сообщений о задержании бизнесмен принял участие в стриме канала «Министерство логики».

Задержания Суд Налоги Блогеры Аресты Москва
15 апреля 2024, 18:11
Последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест
РИА «Новости»
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Сторона защиты обжаловала арест последнего фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммада Зоира Шарипзоды. Об этом сообщило РИА «Новости».

Апелляционная жалоба на арест обвиняемого поступила в Басманный суд Москвы. По информации агентства, фигурант дела о теракте является уроженцем Азербайджана. Других подробностей о подсудимом издание не публиковало.

Ранее арест обжаловал другой фигурант уголовного дела - Назримад Лутфуллои. По версии обвинения, подсудимый имел отношение к террористам, устроившим теракт в «Крокус Сити Холле». Его адвокат Маргарита Хорева заявила, что мужчина частично признал свою вину.

Под следствием по уголовному делу сейчас находятся 11 человек. Из них апелляционные жалобы в суд подали четыре обвиняемых.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Боевики открыли огонь по зрителям в зале и подожгли Торговый центр. В результате нападения террористов погибли 145 человек.

Суд Аресты Азербайджан Москва Теракт в «Крокусе»
15 апреля 2024, 16:48
«Взял нож и убил». Подросток в Москве зарезал зека, напавшего на его мать и брата
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В Москве 17-летний подросток вступился за мать и младшего брата и убил напавшего на них рецидивиста. Бывший зек грозил «всех убить», рассказал «360» родственник обвиняемого Мухамад.

Когда на место вызвали скорую помощь и появилась мать, мужчина переключился на нее.

«Он уже с ножом шел к ней со словами: „Буду всех убивать“. Ударил ее, повалил. <…> Ребенок увидел это, взял нож, подошел и каким-то образом убил этого человека. Он был в шоковом состоянии, даже потом не осознавал, что происходит, все у него дрожало. Приехала „скорая“, пострадавшего ребенка забрали в реанимацию», - сообщил Мухамад.

Адвокат подростка Андрей Алешкин в беседе с «360» отметил, что в данном случае «надо разбираться в мотивах совершения преступления».

«Мотивы спонтанные и, с моей точки зрения, были спровоцированы самим потерпевшим. Думаю, здесь есть вопросы к квалификации. Стоит подумать, что это была допустимая самооборона. Если мы такого понимания у следствия не найдем, то, я полагаю, единственным верным решением по данному делу будет защита в суде присяжных», - высказался защитник.

Между тем следствие ходатайствует о взятии парня под стражу.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что преступление произошло на улице Кусковской. Сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры контролируют установление обстоятельств убийства.

«Я очевидцем не был, но по рассказам младших братьев и мамы [подростка] у меня сложилась полная картина. Человек, который напал на них, 8 апреля освободился из тюрьмы. Я слышал, он был рецидивистом, несколько раз совершал преступления по статье 158 УК РФ („Кража“ - прим. ред.). Они с мамой детей были знакомы до отсидки. Потом его посадили, прошли годы. Мама работала посудомойкой в кафе, и каждый день после работы ее встречали сыновья», - вспомнил Мухамад.

Ребенок был весь в крови По его словам, в тот злополучный день 17-летний парень и его младший брат тоже пришли и сидели во дворе на детской площадке. В этот момент «откуда-то взялся» тот зек и стал провоцировать конфликт.

Убийства Суд Преступления

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