29 сентября 2024, 16:41

В Кропоткине мужчина подорвал возлюбленную гранатой в пылу ссоры

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В Краснодарском крае мужчина поссорился с возлюбленной и взорвал автомобиль вместе с ней гранатой. И он сам, и женщина погибли, сообщил портал 93.ru.

В ночь на 28 сентября в первом микрорайоне Кропоткина местные жители стали свидетелями конфликта пары. Очевидцы заявили, что поводом стало решение женщины расстаться с мужчиной.

Тот разозлился, достал гранату и привел ее в действие. Машина взорвалась. Мужчина и его избранница получили несовместимые с жизнью травмы.

В региональной прокуратуре сообщили, что подозреваемый ранее был судим за тяжкие преступления и провел в колонии более 20 лет.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства и детали произошедшего установят специалисты.

Ранее в Москве в одной из посылок на Казанском вокзале обнаружили предмет, похожий на ручную гранату РГД-5.

Убийства Взрывы Краснодарский край
29 сентября 2024, 10:08
Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов «Детского мира»
РИА «Новости»
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Следственный комитет России начал расследовать уголовное дело о краже порядка 4,5 тысячи подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на процессуальные материалы.

Следствие выяснило, что злоумышленники подключались к сайту «Детского мира» и с помощью компьютерных программ нейтрализовали систему защиты.

После этого они подобрали значения в виде ПИН-кода и номера к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным картам и сертификатам ПАО «Детский мир». Таким образом злоумышленники получили доступ к чужим предоплаченным карточкам.

Правоохранители ведут дело по статьям «Использование вредоносных компьютерных программ» и «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Ранее эксперт по кибербезопасности Клименко поддержал идею создания реестра белых хакеров в России.

Хакеры Следственный комитет России
28 сентября 2024, 21:57
«Так получилось». Избивший пенсионерку житель Ульяновска извинился на камеру
РИА «Новости»
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Мужчина, задержанный по подозрению в избиении пенсионерки-цветочницы в Ульяновске, извинился перед пострадавшей, но не смог внятно объяснить, почему напал на нее. Видео его допроса опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ударил бабушку по лицу на улице 50 лет ВЛКСМ… Ударил три раза… рукой по лицу. Прошу у нее извинения», - заявил он.

На вопрос о мотивах своего поступка задержанный ответил, что «так получилось».

Житель Ульяновска избил пенсионерку , которая продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин, в воскресенье, 22 сентября. Он трижды ударил ее, причем первый раз кулаком в лицо. Кадры нападения появились в Сети. Мужчину искали полицейские, и местные жители.

Как сообщила Волк, дознаватель ОВД России по Засвияжскому району города возбудил уголовное дело против нападавшего.

Ранее в Нижнекамске пятиклассник избил восьмилетнюю девочку, применив удушающий прием.

Мужчина, задержанный по подозрению в избиении пенсионерки-цветочницы в Ульяновске, извинился перед пострадавшей, но не смог внятно объяснить, почему напал на нее.

Видео его допроса опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уголовное дело Пенсионеры МВД РФ Избиения
28 сентября 2024, 20:03
В Дагестане задержали владельца АЗС, где произошел взрыв
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали фактического владельца автомобильной заправки в пригороде Махачкалы, из-за взрыва на которой погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ <…> по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», - отметили в ведомстве По данным СК, подозреваемого уже допросили. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Дагестан Взрывы Следственный комитет России Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
28 сентября 2024, 02:07
Житель Башкирии отдал 3 млн рублей за несуществующую проститутку
Unsplash
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Житель Уфимского района лишился трех миллионов рублей при заказе проститутки. Мошенники выманивали у него деньги, пока банки не заблокировали карты, сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Объявление об интим-услугах 41-летний мужчина нашел в интернете. Ответивший на звонок человек представился менеджером салона и попросил внести предоплату в размере 3,5 тысячи рублей. Клиент перевел деньги.

Затем под предлогом технической ошибки аферисты выманили у него 85 тысяч рублей, но и тогда мужчина ничего не заподозрил. Впоследствии он сделал еще несколько траншей, пока его карты не оказались заблокированными. Мошенники сознались в обмане, и несостоявшийся клиент обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество».

В Волгограде полицейские задержали афериста, который выманивал деньги за интим-услуги. Мужчина создал сайт с фейковыми жрицами любви.

Уголовное дело Башкирия МВД РФ Мошенничество Полиция

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