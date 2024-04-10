В Красноярске экс-замначальника КрасЖД приговорили к шести годам колонии за взятки

В Красноярске Центральный районный суд признал его виновным по статье о получении взяток в особо крупном размере, приговорив к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 35,7 миллиона рублей.

По данным следствия, в Иркутске в период с 2016 по 2018 год подсудимый договорился о сотрудничестве с директором одной из коммерческих организаций. За это он получил от бизнесмена взятку в виде денег, стройматериалов и электрооборудования на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

Власов же поспособствовал заключению подрядных договоров на строительство с нужными компаниями, причем их стоимость превысила 380 миллионов рублей. Кроме того, при его участии была погашена кредиторская задолженность на 91 миллион рублей.

В 2020 году он получил взятку уже в Красноярске. Местный бизнесмен передал ему автомобиль с дополнительными услугами, чья общая стоимость превысила 14 миллионов рублей.

Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее в Москве арестовали по делу о взятке в особо крупном размере директора по капитальным вложениям «Росатома» Геннадия Сахарова.