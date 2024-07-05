В Краснодаре кладовщица с игрушечным пистолетом убила двух коллег

Вечером 3 июля кладовщица хлебозавода № 6 приехала домой к завскладом и застала у нее еще одну коллегу. Она запугала подруг игрушечным пистолетом и заставила выпить неизвестные таблетки, от которых женщины умерли. После этого гостья позвонила директору хлебозавода и попросила приехать, но вместо начальницы в квартиру на улице Снесарева заявилась полиция. Подозреваемую задержали.

Следователи выяснили, что у нее уже была судимость за кражу. Кроме того, она регулярно конфликтовала с сослуживцами.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Жительнице Краснодара грозит до 20 лет тюрьмы.

В станице Ставропольской пойдет под суд мужчина, который во время пьяных посиделок убил соседа по даче. Он ударил его ножом, а потом вызвал скорую помощь.