В Клину осудили предпринимательницу за хищение «сиротских» 32 млн рублей

Читайте нас в:

«Она признана судом виновной в совершении 46 эпизодов мошенничества в составе организованной преступной группы», - уточнило ведомство.

По данным следствия и суда, в период с 2017 по 2021 годы она вместе со своими двумя подельниками разработала преступную схему по систематическому хищению бюджетных денег. В сговоре также участвовал директор МКУ «Центр проведения торгов» города Клин.

Осужденная и ее соучастники фальсифицировали коммерческие предложения и экспертные оценки, а затем завышали стоимость квартир, которые муниципальное образование приобретало в рамках госпрограммы «Жилище». Средства на покупку жилья сиротам выделяло подмосковное правительство.

Злоумышленники похитили около 32 миллионов рублей при заключении 46 муниципальных контрактов. Предпринимательница будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил мужчину , который убил таксиста, к 11 годам лишения свободы.