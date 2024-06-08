В Кисловодске задержали обвиняемых в тройном убийстве тридцатилетней давности

Следствие установило, что причиной конфликта стал раздел наследства в Кисловодске. В ноябре 1992 года молодой человек со своим другом пришли в дом к деду, который проживал вместе с сыном и его семьей. Они связали женщину, а затем несколько раз выстрелили в жильцов дома. Члены семьи получили ранения, не совместимые с жизнью.

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, на протяжении долгого времени не могли раскрыть. Разобраться в случившемся сотрудникам правоохранительных органов помогло применение специальной техники. С места преступления сняли отпечатки пальцев.

«Спустя 31 год на основании результатов экспертиз были установлены личности фигурантов. Им оказались гражданин Армении и житель Республики Крым», - указали в ведомстве.

Следователи СК России задержали мужчин.