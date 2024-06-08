08 июня 2024, 14:56

В Кисловодске задержали обвиняемых в тройном убийстве тридцатилетней давности

РИА «Новости»
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В Ставропольском крае задержали двух россиян. Их подозревают в расправе над родственниками в 1992 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Следствие установило, что причиной конфликта стал раздел наследства в Кисловодске. В ноябре 1992 года молодой человек со своим другом пришли в дом к деду, который проживал вместе с сыном и его семьей. Они связали женщину, а затем несколько раз выстрелили в жильцов дома. Члены семьи получили ранения, не совместимые с жизнью.

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, на протяжении долгого времени не могли раскрыть. Разобраться в случившемся сотрудникам правоохранительных органов помогло применение специальной техники. С места преступления сняли отпечатки пальцев.

«Спустя 31 год на основании результатов экспертиз были установлены личности фигурантов. Им оказались гражданин Армении и житель Республики Крым», - указали в ведомстве.

Следователи СК России задержали мужчин.

Убийства Преступления Семья Крым Россия
08 июня 2024, 14:17
Убийцу мужчины в московском парке арестовали
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Перовский районный суд Москвы отправил под арест до 4 августа Александра Штольца, подозреваемого в убийстве мужчины в лесопарке «Кусково». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Следствие предъявило фигуранту обвинение по статье «Убийство», свою вину он признал.

ЧП произошло во вторник, 4 июня, неподалеку от Большого радужного пруда. По версии следствия, Штольц на почве возникшей личной неприязни после замечания в свой адрес ударил мужчину ножом в грудь, от чего потерпевший скончался на месте. Убийца скрылся с места преступления, а нож выбросил.

Спустя несколько дней после убийства мужчина самолично явился в отделение полиции с повинной. С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

Уголовное дело Убийства Суд
08 июня 2024, 13:13
Судимый житель Подольска поджег Opel своей родственницы
РИА «Новости»
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Не раз судимый житель Подольска поджег Opel на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск. ЧП произошло ночью 7 июня, а незадолго до этого — 5 июня — неизвестный спалил машину на улице Некрасова.

Информацию о горящем Opel во дворе на Симферопольской улице передали в дежурную часть около 03:50 7 июня, уточнили в региональном главке МВД.

Правоохранители оперативно прибыли на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили, что машину поджег мужчина, облив транспортное средство горючей жидкостью, а затем скрылся.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался неоднократно судимый местный житель. Причем злоумышленник приходится родственником женщины, которая сообщила о поджоге иномарки.

Проверка по факту случившегося продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

В распоряжении 360.ru также появилось видео поджога другой машины, который произошел 5 июня. Записью поделился очевидец ЧП.


Поджоги Полиция
08 июня 2024, 12:55
Уголовные дела завели против 25 иноагентов за отсутствие маркировки
РИА «Новости»
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Регулярно нарушавшие требования законодательства о маркировке публичных материалов 25 человек, внесенные в реестр иностранных агентов, подпали под уголовные дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве сообщили, что всего передали следователям данные о 45 фигурантах списка иностранных агентов, прекративших маркировать свои материалы. Против 25 из них начали уголовное производство.

Всего в реестр иностранных агентов, по данным на субботу, 8 июня, внесли 809 человек и организаций. Только в этом году Роскомнадзор составил в отношении участников списка 180 протоколов за отсутствие маркировки.

Общая сумма штрафов по административным делам составила 7,1 миллиона рублей.

Если нарушение становится систематическим, то ведомство передает данные о фигуранте списка следователям для возбуждения уголовного дела.

На этой неделе Таганский районный суд назначил штраф в 30 тысяч рублей блогеру Илье Варламову * за отсутствие маркировки иностранного агента в опубликованных в интернете материалах. В реестр Минюста блогера включили в марте 2023 года.

*Илья Варламов - признан в России иностранным агентом.

Штрафы Уголовное дело Роскомнадзор Иноагенты
08 июня 2024, 12:13
Расследование убийства Талькова завершили
РИА «Новости»
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Следователи завершили расследование дела об убийстве известного певца Игоря Талькова. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Главк СК России по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана, концертного директора Игоря Талькова. Он обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом», - заявили в ведомстве.

Следствие установило, что в 6 октября 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов - Игорем Малаховым - Шляфман причинил смертельное ранение Талькову при попытке застрелить из револьвера Малахова.

Следователи провели значительный объем следственных действий, допросили свыше 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники правоохранительных органов, присутствовавшие на месте происшествия Криминалисты изъяли вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет России

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