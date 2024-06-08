08 июня 2024, 11:09

В Кемерове арестовали директора компании по делу о столкновении трамваев

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Центральный районный суд Кемерова арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева по делу о столкновении двух трамваев. Об этом сообщил источник 360.ru из зала суда.

Следствие просило арестовать Мальцева на два месяца. Эту позицию поддержала и прокуратура области. Сам Павел Мальцев вину признал полностью.

«Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мальцева Павла Юрьевича на два месяца - до 6 августа 2024 года», - сказала судья Анастасия Костенко.

Утром в четверг в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали свыше 140 человек , в том числе 10 детей. Один мужчина скончался.

Сотрудники следственного комитета установили, что фигуранты произошедшего выпустили на рейс неисправный трамвай. В конечном итоге он столкнулся с другим транспортным средством.

Суд Дети ДТП
08 июня 2024, 04:17
Гособвинитель запросил для экс-главы «Автодора» 14 лет лишения свободы
РИА «Новости»
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Государственный обвинитель запросил для бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха 14 лет лишения свободы. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«Нанесенный обвиняемым Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более двух миллиардов рублей», - говорится в публикации.

По данным следствия, Кельбах незаконно выделил бюджетные средства на оплату работ, не предусмотренных федеральной целевой программой.

Одна из компаний, участвующих в строительстве ЦКАД, получила 3,9 миллиона рублей и более двух миллиардов рублей соответственно в 2015 и 2017 годах. Кроме того, он незаконно выплатил еще одной компании 132 миллиона рублей за разработку документации по ЦКАД.

Судебный процесс над Кельбахом начался в мае 2022 года в Тверском суде Москвы. Адвокат обвиняемого пока никак не прокомментировал ни запрошенный гособвинителем срок, ни сами обвинения.

В начале года госкомпания «Автодор » анонсировала масштабную реконструкцию участков трассы М–4 «Дон» в этом году, причем проект ремонта пути уже одобрило Главное управление Госэкспертизы.

Уголовное дело Суд Дороги Деньги
08 июня 2024, 01:49
Подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца в центре Москвы
РИА «Новости»
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В центре Москвы 17-летний подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца. Видео появилось в распоряжении Пятого канала.

На кадрах видно, что подросток гулял, когда к нему начал приставать мужчина. Сначала они разговаривали, при этом мальчик все время пытался отойти от него, а тот не давал, преграждая ему путь. Чего хотел мужчина, не сообщается. В какой-то момент подросток неожиданно ударил его в лицо. Мужчина упал, ударился головой и умер.

Полиция уже допросила юношу и отпустила домой под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что убийца пенсионера в Кусковском парке добровольно сдался полиции , явившись с повинной. Суд в ближайшее время с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему пресечения в виде заключения под стражу.

Несколько дней назад в Волгограде пожилой мужчина задушил шарфом свою мать , его задержали, возбуждено уголовное дело.

Убийства Дети Полиция Москва
07 июня 2024, 23:59
«Не хочу, чтобы он жил». Вдова Еговцева заявила, что Матвеев убил ее мужа из-за ревности
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Вдова зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева Екатерина рассказала, что убийца не только длительное время преследовал ее, но и хотел избавиться от ее супруга. В беседе с 360.ru она пожаловалась на бездействие полиции и пожелала смерти нападавшему.

Вдова рассказала, что с убийцей ее мужа у нее были только дружеские отношения, причем в 12-летнем возрасте, когда они находились в больнице. В ее жизни он снова появился спустя 24 года. К тому времени она успела выйти замуж и родить дочь, а после гибели супруга встретила Антона Еговцева. Они поженились, родился сын.

По словам собеседницы 360.ru, она сразу рассказала Матвееву, что замужем, а тот ответил, что они будут просто дружить. Он также признался, что семьи у него нет, он всю жизнь любил только ее. Вскоре она пожалела, что вообще начала с ним общаться.

«Он начал приезжать ко мне на работу, постоянно устраивать скандалы. У меня об этом узнал муж. Мы жили изначально на Крупской. Ему кто-то слил информацию, где я проживаю. Он начал ходить по этажам, выбивать двери соседям. Обращались в полицию. Полиция приезжала и говорила, что с вами ничего не случилось, в семейные дела мы не лезем», - рассказала Екатерина.

В день убийства она вызывала полицию. Наряд ее опросил, заверил, что поедут на адрес Еговцева, но этого не сделали. Около полуночи она написала мужу сообщение, чтобы узнать, приехала ли полиция, но ей никто уже не ответил. Екатерина призналась, какое наказание она желает Матвееву.

«Честно? Я не хочу, чтобы он жил. Он просто угробил семью. Оставил ребенка одного, без папы. Я понимаю, что не выживет Матвеев. Если он не выживет в больнице, то не выживет в тюрьме. Он все-равно умрет», - заявила она.

Ранее вдова Еговцева рассказала, что после нападения убийца нарисовал кровью сердечко. Сейчас Матвеев находится в реанимации.

Убийства Видео Россия Мужчины
07 июня 2024, 20:08
Экс-замгубернатора Краснодарского края отправили под арест
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Басманный суд арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«В отношении Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа», - указали в инстанции.

По предварительной версии, Власов, будучи на должности заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе.

Силовики задержали вице-губернатора Краснодарского края 24 мая. Он стал подозреваемым по делу о передаче взятки в размере 1,3 миллиона рублей.

Ранее в Екатеринбурге арестовали начальника ФНС и главу отдела по борьбе с коррупцией.

Суд Коррупция Аресты Краснодарский край

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