В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки

Против мужчины, который разрушил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчине 2004 года рождения предъявят обвинения по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Вандал на глазах у свидетелей вырвал крест , разбросал цветы и перенес фотографии. После этого молодой человек пытался сбежать, но его задержали, вывели с территории кладбища и передали полиции. Заявление написали администрация кладбища и семья Маслякова.

Позже вандала доставили в психиатрическую клинику на экспертизу. Его проверят на на вменяемость.

Могилу легенды Клуба веселых и находчивых восстановили. В пресс-службе КВН подтвердили, что на кладбище приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности на территории.

Масляков ушел из жизни 8 сентября. Его похоронили рядом с могилами актрисы Элины Быстрицкой и диктора советского телевидения Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище.