30 марта 2024, 17:59

В Ивановской области закрылся барбершоп, где работал террорист из «Крокуса»

РИА «Новости»
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Расположенный в городе Тейково Ивановской области барбершоп столкнулся с серией угроз, когда местные жители узнали в одном из бывших сотрудников участника нападения на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента, владелец заведения снял вывеску и прекратил работу.

Работающие рядом владельцы торговых точек подтвердили, что сотрудники и хозяин барбершопа получали угрозы. По их словам, в первую ночь после теракта около здания дежурила патрульная машина. Но подозрительных лиц, готовых навредить барбершопу никто не видел.

«Нормальный человек не пойдет этого делать, так как это в принципе уголовно наказуемое деяние», - заявил один из владельцев соседних магазинов.

О поступающих угрозах сотрудники салона сообщали на своей странице во «ВКонтакте». Они подчеркивали, что Файзов проработал у них только два месяца и они не знали о том, чем он занимался после увольнения. По их словам, бывший сотрудник уехал в другой город и связь с ним никто не поддерживал.

Мухаммадсобир Файзов был самым молодым участником нападения на «Крокус Сити Холл».

Ранее появлялись данные, что он вместе с еще одним участником группы Шамсидином Фаридуни за несколько недель до теракта он посещал концертный зал для изучения обстановки.

Сейчас Файзов вместе с тремя боевиками и пятью сообщниками находится в следственном изоляторе. Суд арестовал всех фигурантов до 22 мая.

Работа Боевики Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 18:15
Следователи установили личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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На сегодняшний день следователи установили личности 134 жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе СК России.

В субботу председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела о теракте.

Он обратил внимание следователей на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту. Это позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков, подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас сотрудники СК также продолжают работать с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах трагедии 22 марта.

«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта», - указали в ведомстве.

Для установления личностей пока неустановленных погибших проведут генетические экспертизы.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 00:42
Мать напавшего на «Крокус» рассказала о его судимости за развратные действия
Freepik
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В Таджикистане напавшего на «Крокус» террориста Шамсидина Фаридуни еще в школьном возрасте осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Об этом «Известиям» рассказала мать боевика.

По словам женщины, ее сын попал в тюрьму в 10-м классе. Его осудили по статье о развратных действиях в отношении лиц, заведомо не достигших совершеннолетия. По ней предусмотрено наказание от двух до восьми лет, но женщина не уточнила, какой срок получил ее сын.

После освобождения ее сын устроился на стройку, потом работал на хлебопекарне около полугода.

«Потом пошел в Россию, хотел жениться», - рассказала она.

До этого женщина расплакалась и попросила прощения у россиян , чьи близкие пострадали и погибли во время теракта в Красногорске.

Ранее сообщили, что в Таджикистане членов семьи Фаридуни увезли из дома в неизвестном направлении.Эту информацию подтвердили их соседи в селе Лойоби, расположенном недалеко от Душанбе.

Уголовное дело Дети Терроризм Таджикистан Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 23:29
Следователи завершили работу в «Крокус Сити Холле»
РИА «Новости»
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Следственная группа завершила работу в пятницу, 29 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщило РИА «Новости».

Несколько ведомственных машин прибыли утром к зданию «Крокуса», на месте также работали полицейские. Правоохранители отъехали около 21:30 по московскому времени, перед этим они погрузили в автомобиль несколько предметов и пакетов.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в финансировании террористов , которые напали на концертный зал и устроили расстрел зрителей. По предварительной версии, он был участником схемы по передаче средств.

В настоящее время по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят девять человек: четверо участников нападения, а также пятеро обвиняемых в передаче денег и машины террористам. Всех их арестовали на два месяца.

Аресты Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 22:42
Подозреваемые в терроризме на Ставрополье купили килограмм гвоздей для самодельной бомбы
РИА «Новости»
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Задержанные в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта мужчины купили килограмм гвоздей в качестве поражающей начинки самодельной бомбы. Это следует из оперативной съемки ФСБ.

Сотрудники спецслужб снимали подозреваемых на подходе к магазину стройматериалов и внутри помещения. Предполагаемые террористы попросили у продавщицы килограмм гвоздей. Женщина выразила удивление, что нужен целый килограмм, но покупатели подтвердили заказ.

Оперативники задержали подозреваемых на выходе из магазина. Дома у них обнаружили составные части самодельной бомбы, химические вещества и поражающие элементы.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила планирующийся теракт в Ставропольском крае. Оперативники задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить взрыв самодельной бомбы в людном месте.

Терроризм ФСБ Взрывы

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