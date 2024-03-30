В Ивановской области закрылся барбершоп, где работал террорист из «Крокуса»

Работающие рядом владельцы торговых точек подтвердили, что сотрудники и хозяин барбершопа получали угрозы. По их словам, в первую ночь после теракта около здания дежурила патрульная машина. Но подозрительных лиц, готовых навредить барбершопу никто не видел.

«Нормальный человек не пойдет этого делать, так как это в принципе уголовно наказуемое деяние», - заявил один из владельцев соседних магазинов.

О поступающих угрозах сотрудники салона сообщали на своей странице во «ВКонтакте». Они подчеркивали, что Файзов проработал у них только два месяца и они не знали о том, чем он занимался после увольнения. По их словам, бывший сотрудник уехал в другой город и связь с ним никто не поддерживал.

Мухаммадсобир Файзов был самым молодым участником нападения на «Крокус Сити Холл».

Ранее появлялись данные, что он вместе с еще одним участником группы Шамсидином Фаридуни за несколько недель до теракта он посещал концертный зал для изучения обстановки.

Сейчас Файзов вместе с тремя боевиками и пятью сообщниками находится в следственном изоляторе. Суд арестовал всех фигурантов до 22 мая.