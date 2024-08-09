В хостел «Три звезды» в Москве пришли с обысками по делу об экстремизме

Представители ведомства пришли в хостел на улице Новаторов для проверки миграционного законодательства. Следователи обнаружили там более 390 иностранцев.

«Получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО „Три звезды“. <…> На объекте установлен 441 человек, из них 391 иностранный гражданин», - указали в ведомстве.

Иностранцев доставят в полицию для проверки миграционного законодательства и других возможных правонарушений. Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию общества. Руководство хостела также увезли в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Президент Владимир Путин недавно подписал закон, согласно которому полиция получила право выдворять из России иностранцев и лиц без гражданства. До этого подобные полномочия были только у судей и пограничников.