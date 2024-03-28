В Хакасии школьница пошутила, разместив ложный пост с призывом к теракту

Публикация разошлась в региональном сегменте Сети, соцсетях и блогосфере, уточнило ведомство. Полицейские и сотрудники ФСБ оперативно установили личность автора поста, выяснив, что им оказалась 15-летняя школьника из Саяногорска.

«Текст сообщения она придумала самостоятельно и сама на него отвечала с помощью другого профиля пользователя Telegram. Сделав „скриншот“ вымышленной переписки, школьница, разместила его в основном канале, имеющем более ста подписчиков», - пояснило ведомство.

Подписчики восприняли ее сообщение как реальную угрозу теракта.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры. Максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы, причем ответственность наступает с 14-летнего возраста.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о пресечении десятка тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам , а также блокировке пользователей, которые участвовали в этом «флешмобе».