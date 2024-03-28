28 марта 2024, 22:39

В Хакасии школьница пошутила, разместив ложный пост с призывом к теракту

РИА «Новости»
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Девятиклассница из Саяногорска ради привлечения внимания разместила в своем Telegram-канале ложное сообщение с предложением за деньги подорвать один из стратегических объектов, причем преуспела в этом. Девушка стала фигуранткой уголовного дела, сообщила пресс-служба МВД Хакасии.

Публикация разошлась в региональном сегменте Сети, соцсетях и блогосфере, уточнило ведомство. Полицейские и сотрудники ФСБ оперативно установили личность автора поста, выяснив, что им оказалась 15-летняя школьника из Саяногорска.

«Текст сообщения она придумала самостоятельно и сама на него отвечала с помощью другого профиля пользователя Telegram. Сделав „скриншот“ вымышленной переписки, школьница, разместила его в основном канале, имеющем более ста подписчиков», - пояснило ведомство.

Подписчики восприняли ее сообщение как реальную угрозу теракта.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры. Максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы, причем ответственность наступает с 14-летнего возраста.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о пресечении десятка тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам , а также блокировке пользователей, которые участвовали в этом «флешмобе».

Уголовное дело Дети Терроризм Соцсети Telegram Школьники Полиция
28 марта 2024, 21:54
Оружейный схрон напавших на Crocus City Hall террористов обнаружили в Москве
РИА «Новости»
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Правоохранители в ходе следственных действий обнаружили оружейный схрон террористов, напавших на Crocus City Hall, на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Следственные действия провели с одним из террористов. В этот же день, но чуть раньше, следователи провели показания фигурантов дела о теракте в Красногорске. Для этого полицейские доставили террористов в Crocus City Hall.

До этого Следственный комитет России сообщил о задержании пособника террористов , напавших на Crocus City Hall, который передавал им деньги. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о теракте.

Также следователи получили доказательства связи радикальных исламистов с украинскими националистами , проанализировав финансовые операции и изучив изъятые у боевиков технические средства.

Ранее в Госдепе США заявили, что предупредили российские спецслужбы о готовящемся теракте , передав «четкую и детальную информацию» еще утром 7 марта. При этом американские чиновники подчеркнули, что это было якобы не первое предупреждение.

Терроризм Россия Оружие Следственный комитет России Москва Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 20:26
Топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятках
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Басманный суд арестовал директора по капитальным вложениям «Росатома» Геннадия Сахарова по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, обвиняемый, на своем посту получил взятку в особо крупном размере. Сумму коррупционного вознаграждения пресс-служба не раскрыла.

По решению суда, Сахаров останется в следственном изоляторе до 26 мая 2024 года.

Ранее силовики задержали на рабочем месте заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого по подозрению в должностном преступлении. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. Причины задержания чиновника пока не сообщались.

Суд Росатом Москва
28 марта 2024, 17:53
Число задержанных пособников боевиков из Crocus City Hall выросло
РИА «Новости»
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Передавшего деньги участникам нападения на концертный зал Crocus City Hall, задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета России.

В ведомстве подчеркнули, что обвинения задержанному пока не предъявили и он проходит по уголовному делу о теракте подозреваемым. В ближайшее время криминалисты подадут ходатайство в суд для его ареста.

«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов», - заявили в пресс-службе.

Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 15:32
Судей в Ингушетии задержали за мягкие приговоры террористам — СМИ
РИА «Новости»
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Задержанных в Ингушетии судей заподозрили в получении взятки от бизнесмена. Они добились необоснованно мягких приговоров участникам запрещенной террористической группировки, сообщил «Коммерсант».

В поле зрения правоохранителей попали бывший председатель Магасского райсуда и экс-судья Верховного суда Ингушетии. Задержание первого прошло в Краснодаре, его обвинили в получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Второго мужчину отыскали в Ингушетии. Кроме воспрепятствования правосудию его заподозрили в превышении полномочий. Бизнесмена поймали в Луганске и вменили дачу взятки.

По версии следствия, мужчина состоял в боевом крыле последователей религиозного течения Батал-Хаджи*. Сначала он подкупил суд для пересмотра уголовного дела в отношении своего племянника за распространение детской порнографии, затем - против себя. Предпринимателя обвинили в незаконном хранении взрывчатки. Получатель взятки добился, чтобы ему назначили лишь два года колонии.

По той же схеме более мягкое наказание получил отец предпринимателя. Его судили за незаконное хранение оружия.

Источник «Известий» сообщил, что судьи получили взятки от баталхаджинцев* за вынесение мягких приговоров террористам. Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ.

* Организованное преступное сообщество признано террористическим и запрещено в России.

Ингушетия Суд Терроризм Коррупция Приговоры

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