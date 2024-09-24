В Хабаровском крае задержали иностранку за оправдание терроризма в Сети

В Калининграде гражданина США осудили на шесть лет лишения свободы за похищение четырехлетнего сына, с которым он затем попытался пересечь государственную границу РФ. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Мальчик является гражданином России. Отец ребенка прибыл в Калининград, чтобы встретиться с сыном, прошлым летом. Согласия матери на вывоз ребенка за пределы страны он не получил.

Мужчина якобы взял сына на прогулку, отвез на машине в поселок Липовка в Мамоновском городском округе, откуда и хотел увезти его за пределы России.

«При попытке пересечения границы через лес и болотистую местность мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области», - уточнили в суде.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и покушении на пересечение госграницы без действительных документов на право выезда из РФ и надлежащего разрешения.

Похитителя приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Ранее в Саратовской области похитили местную предпринимательницу , возбуждено уголовное дело.