24 сентября 2024, 10:55

В Хабаровском крае задержали иностранку за оправдание терроризма в Сети

РИА «Новости»
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Девушку, прибывшую в Россию из Центральной Азии, задержали в Хабаровском крае за публикацию в Сети, оправдывающую терроризм. Об этом РИА «Новости» сообщили в ФСБ РФ.

«Задержанная в Сети оправдывала деятельность международной террористической организации», - сообщили в ведомстве.

Против женщины возбудили дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ. Теперь ей грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.

Ранее ФСБ в Ярославской области задержала москвича , подозреваемого в финансировании терроризма. Мужчина придерживался радикальных религиозных взглядов и переводил деньги человеку, против которого возбудили дело об участии в террористической организации.

Мигранты Терроризм ФСБ
24 сентября 2024, 09:34
Подростков-поджигателей вертолета на военном аэродроме арестовали в Омске
РИА «Новости»
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Двух 16-летних подростков арестовали в Омске по делу о поджоге вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Об этом сообщила пресс-служба Омских судов.

Двух 16-летних жителей Омска заключили под стражу по обвинению в терроризме. Суд арестовал каждого из фигурантов на два месяца, до 21 ноября 2024 года.

Вертолеты Суд Военные СИЗО
24 сентября 2024, 00:04
Гражданина США осудили в Калининграде за попытку похищения сына
Unsplash
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В Калининграде гражданина США осудили на шесть лет лишения свободы за похищение четырехлетнего сына, с которым он затем попытался пересечь государственную границу РФ. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Мальчик является гражданином России. Отец ребенка прибыл в Калининград, чтобы встретиться с сыном, прошлым летом. Согласия матери на вывоз ребенка за пределы страны он не получил.

Мужчина якобы взял сына на прогулку, отвез на машине в поселок Липовка в Мамоновском городском округе, откуда и хотел увезти его за пределы России.

«При попытке пересечения границы через лес и болотистую местность мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области», - уточнили в суде.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и покушении на пересечение госграницы без действительных документов на право выезда из РФ и надлежащего разрешения.

Похитителя приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Ранее в Саратовской области похитили местную предпринимательницу , возбуждено уголовное дело.

США Уголовное дело Суд Дети Калининград
23 сентября 2024, 22:47
Уголовное дело о похищении женщины возбудили в Саратовской области
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после похищения группой неизвестных жительницы города Балаково Саратовской области. Об этом порталу «СарИнформ» сообщили в управлении регионального СК.

Дело возбудили по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Идет расследование, пропавшую ищут следователи и сотрудники МВД.

Речь идет о местной 47-летней предпринимательнице. До этого в социальных сетях сообщили, что женщину якобы похитили 22 сентября. Неизвестные в масках затолкали ее в белую Toyota RAV4 около 23:00 по московскому времени на Бульваре Роз, а затем увезли.

В начале сентября семейная пара пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре. Преступление предотвратил отец мальчика, прибежавший на крики детей во дворе.

В Калужской области продолжился судебный процесс над семьей Новиковых, похитивших ребенка прошлой осенью ради выкупа в полтора миллиона рублей. Следующее заседание состоится 29 октября.

Саратов Уголовное дело Женщины Следственный комитет России
23 сентября 2024, 18:05
Раскрыт диагноз разгромившего могилу Маслякова вандала
РИА «Новости»
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Задержанный за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище Москвы молодой человек, с детства носит статус инвалида. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его авторов, у 19-летнего москвича аутизм. Из-за своего диагноза молодой человек не употреблял ни алкоголь, ни наркотики.

После неадекватного поведения на кладбище подозреваемого в вандализме отправили психиатрическую лечебницу с обострением, добавили авторы канала.

Злоумышленник вырвал крест, раскидал цветы и унес фотографии. Окружающие попытались остановить его, но тот никого не слушал.

На просьбу одного из мужчин «стоять на месте» юноша ответил «нет» и сбежал. Дебошира поймали, вывели с территории кладбища и передали полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Однокурсники задержанного по колледжу рассказали, что их пугало его странное поведение и срывы во время учебы.

Уголовное дело Болезни

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