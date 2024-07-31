В Генпрокуратуре указали на просчеты власти при терактах в «Крокусе» и Дагестане
Произошедшие в этом году террористические акты в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и в Дагестане продемонстрировали просчеты органов власти в сфере антитеррористической защиты, необходим иной уровень проверок. Об этом на оперативном совещании по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2024 года заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщила пресс- служба ведомства.
По его словам, совершением терактов в Московской области и Республике Дагестан злоумышленники бросили вызов российскому обществу и правоохранительной системе.
«Это стало возможным во много вследствие просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Это требует от нас другого уровня реагирования и проверок в сфере противодействия терроризму», - отметил Краснов.
Группа террористов 23 июня напала на две синагоги и два православных храма в Махачкале и Дербенте. Среди пострадавших и жертв оказались гражданские лица и работники правоохранительных органов. Силовики уничтожили пятерых нападавших боевиков.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал, начали стрелять по людям, а также подожгли здание. Жертвами атаки стали 145 человек.