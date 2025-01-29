В «Фонбет» заявили, что задержание Анохина не связано с компанией
Задержание бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина не относится к букмекерской компании «Фонбет». Об этом заявил Telegram-каналу Mash совладелец организации Михаил Маслов.
Маслов отметил, что Анохин уволился в январе.
Со ссылкой на открытые данные Mash отметил, что мужчина до сих пор остается гендиректором ООО «Фонкор» - это юридическое лицо «Фонбета».
В компании подчеркнули, что временно исполняющим обязанности директора букмекерской организации стал Константин Линев.
О задержании Анохина стало известно 29 января. По предварительной информации, вице-президент РФС передал взятку размером в 50 миллионов рублей сотруднику из силовых структур. Последнего тоже задержали.