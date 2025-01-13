В Екатеринбурге чиновник попался на выращивании конопли

По предварительной информации, нелегальный бизнес организовал начальник одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса, а «производство» велось в квартире его товарища, сотрудника МЧС. При обысках Федеральная служба безопасности России изъяла больше 100 горшков конопли.

Чиновника и его подельника арестовали. Против них завели уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, а также за приготовление к преступлению.

Ранее бывший сотрудник ФСИН и житель Перми, прятавшие 25 килограммов наркотиков , получили сроки. Суд приговорил их к 12 и 14 годам лишения свободы.