13 января 2025, 09:51

В Екатеринбурге чиновник попался на выращивании конопли

РИА «Новости»
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Свердловский чиновник организовал в квартире своего друга нарколабораторию. Вместе мужчины выращивали коноплю с целью продажи. Об этом ura.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, нелегальный бизнес организовал начальник одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса, а «производство» велось в квартире его товарища, сотрудника МЧС. При обысках Федеральная служба безопасности России изъяла больше 100 горшков конопли.

Чиновника и его подельника арестовали. Против них завели уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, а также за приготовление к преступлению.

Ранее бывший сотрудник ФСИН и житель Перми, прятавшие 25 килограммов наркотиков , получили сроки. Суд приговорил их к 12 и 14 годам лишения свободы.

Наркотики Уголовное дело Чиновники Екатеринбург
13 января 2025, 15:05
Ослепившего жену раввина Бороды хирурга оставили под домашним арестом
РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд Москвы оставил под домашним арестом пластического хирурга Катерину Ланскую, подпавшую под уголовное дело после неудачной блефаропластики жены главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды. Об этом 360.ru заявил представляющий интересы пострадавшей адвокат Андрей Алешкин.

Он подчеркнул, что меру пресечения для обвиняемой продлили до 14 февраля.

«В ближайшее время мы подадим гражданский иск о возмещении морального и материального ущерба», - добавил Алешкин.

Супруга Александра Бороды обратилась в московскую клинику для проведения пластической операции по подтягиванию век осенью 2023 года. После хирургического вмешательства у пациентки резко упало зрение. Врачи диагностировали у пострадавшей помутнение роговицы и атрофию зрительного нерва Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности , против проводившей операцию хирурга Катерины Ланской. В конце декабря прошлого года обвиняемая подала ходатайство для обжалования домашнего ареста.

Уголовное дело Суд Врачи Аресты Пластические операции Москва
13 января 2025, 13:46
В Новосибирске осудили четырех диверсантов
РИА «Новости»
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Суд признал виновными в совершении диверсий на железной дороге и авиазаводе четырех жителей Новосибирска. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В мае 2023 года правоохранительные органы задержали группу людей, которые подожгли релейный шкаф на перегоне между железнодорожными станциями Сеятель и Бердск Западно-Сибирской железной дороги, базовую станцию оператора сотовой связи и неэксплуатируемый самолет Су-24.

Злоумышленники понимали, что действуют в интересах украинской террористической организации, которая обещала им вознаграждение, однако не передала большую часть денег.

Жители Новосибирска нанесли собственнику воздушного судна ущерб на сумму более семи миллионов рублей, а владельцу контейнера сотовой связи - более миллиона. Ущерб из-за непригодности железнодорожного полотна и релейного шкафа достиг 123 тысяч рублей.

Новосибирский областной суд признал местных жителей виновными в совершении диверсий и назначил Савелию Ряполову и Павлу Соловьеву наказание в виде семи лет и 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Виктора Скоробогатова приговорили к пяти годам заключения, а Кирилла Веселова - к 6,5 года, причем 3,5 года они будут находиться в тюрьме, а оставшийся срок проведут в колонии строгого режима.

В УФСБ России по Амурской области ранее сообщили, что в Приамурье задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали.

Уголовное дело Поджоги Тюрьмы Россия Мужчины Следственный комитет России
13 января 2025, 11:42
Конфеты с психотропными веществами продавали на Урале
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Полиция в Свердловской области выявила производство конфет с психотропными веществами. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, двое жителей региона в арендованной квартире в городе Талица занимались производством шоколадных конфет в форме сердец. Они содержали в себе психотропные вещества. Злоумышленники смешивали с шоколадом измельченные грибы, упаковывали в коробки и продавали, одна конфета стоила около тысячи рублей.

Всего наркодельцам удавалось выручать до 600 тысяч рублей в месяц. Для продажи товара они открыли онлайн-магазин в одном из мессенджеров. Подозреваемых задержали по месту жительства, в ходе обыска у них изъяли более 300 растущих грибов, более одного килограмма расфасованного нелегального товара и 400 готовых к продаже конфет.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Екатеринбурге чиновник попался на выращивании конопли.

Наркотики Уголовное дело МВД РФ Свердловская область
13 января 2025, 11:40
Россиянин попытался покончить с собой после убийства жены и маленькой дочери
РИА «Новости»
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Житель города Балахна в Нижегородской области убил жену и маленькую дочь, после чего попытался покончить с собой. Об этом порталу NN.ru сообщил источник в силовом ведомстве.

В полицию позвонили местные жители, которые сообщили, что в соседской квартире ругаются взрослые и плачет ребенок.

Сотрудники МВД прибыли на место и нашли в подъезде дома 29-летнюю женщину с ранением шеи, позже она скончалась в больнице. В одной из комнат они обнаружили тело полуторагодовалой девочки.

Мужчину, который после совершенного преступления хотел свести счеты с жизнью, доставили в больницу. Он находится в реанимационном отделении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о двойном убийстве.

Жительница Красноуральска ранее напала на своих двоих детей с ножом, а затем свела счеты с жизнью. Детей госпитализировали.

Убийства Дети Полиция

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