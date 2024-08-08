08 августа 2024, 05:05

В деле о торговле детьми в Москве появилась еще одна фигурантка

РИА «Новости»
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Новую фигурантку привлекли к делу о торговле детьми в Москве. Об этом сообщил пресс-служба столичного СК в Telegram-канале.

«Благодаря совместной работе следователей <…> установлена еще одна женщина, совершившая сделку в отношении новорожденного в 2020 году. Ей предъявлено обвинение», - написали представители ведомства.

По данным следствия, фигурантки находили беременных женщин, которые не хотели воспитывать будущего ребенка, и занимались организацией их родов. Когда дети появлялись на свет, подозреваемые забирали младенцев и с помощью подложных документов регистрировали их как своих родных.

До этого суд арестовал еще одну женщину - Марьят Желихажеву. Ее дело объединили в одно производство с делом ранее арестованной матери 15-ти детей Юлией Логиновой, которую обвинили в торговле несовершеннолетними. По данным следователей, Логинова в 2020 году продала собственного ребенка.

Суд Дети Женщины Торговля Москва
07 августа 2024, 14:49
Бывшего замминистра обороны Иванова оставили под стражей
РИА «Новости»
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Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину по делу о взятках. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«В остальной части постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - сказала судья.

При этом судья внесла в постановление незначительные технические изменения. Слушание прошло в закрытом режиме.

Бывшего замминистра обороны заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Следователи изучили данные из налоговой , договоры на выполнение подрядных работ и госконтракты. Ранее к делу Иванова приобщили показания свидетелей.

Иванова задержали на рабочем месте и арестовали. Басманный суд продлил заключение чиновника под стражу до 23 сентября, несмотря на просьбы Иванова изменить меру пресечения. Бывший заминистра обвинения отвергает.

Ранее адвокаты Иванова попросили отпустить его домой. Они просили суд учесть наличие постоянного места жительства, положительную характеристику личности чиновника и его желание быть рядом с детьми.

Мосгорсуд Суд Аресты Москва
07 августа 2024, 11:47
Генерала Попова оставили под домашним арестом до 11 октября
РИА «Новости»
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Суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова на домашний арест и оставил его там до 11 октября. Об этом сообщили «Известия».

Попова обвинили в служебном подлоге и хищении.

По данным следствия , генерал похитил у военно-гражданской администрации Запорожской области изделия металлопроката на сумму более 114 миллионов рублей. Кроме того, он подписал заведомо ложные документы, по которым украденный товар якобы поступил в армию.

Следственные действия завершили, теперь Попов вместе с сообщником, предпринимателем Сергеем Моисеевым, знакомятся с материалами дела.

В июле генерал обратился в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания адвоката Дмитрия Аграновского по его делу.

Хищения Суд Аресты Армия
07 августа 2024, 11:45
Тагильским газовикам предъявили обвинения по делу о взрыве в жилом доме
РИА «Новости»
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Двум слесарям и мастеру-газовщику в Нижнем Тагиле предъявили обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества. Им грозит до 10 лет лишения свободы из-за взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

По версии следствия, специалисты ненадлежащим образом обслуживали оборудование и допустили скопление газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В результате газ взорвался, обрушились три подъезда пятиэтажки.

СК направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Взрыв прогремел в пятиэтажке 1 августа. Из-за обрушения дома пострадали 26 жильцов, в том числе и дети. Еще 10 человек погибли. В компании «Газэкс» подтвердили, что задержанные газовики были последними , кто проводил проверку дома по улице Сибирской.

Уголовное дело Обрушения Взрывы Следственный комитет России
07 августа 2024, 11:00
Стало известно, как пойманному на взятках генералу Мурышову передавали деньги
РИА «Новости»
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Задержанный генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, который боролся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал взятки через почтовый ящик. Об этом рассказал прокурор во время слушаний в военном суде Москвы, сообщил «Коммерсантъ».

По информации источника канала, взятки бросали в почтовый ящик работника таможенной службы Константина Колганова в доме на Новом Арбате. Тот передавал деньги другим посредникам, в том числе генерал-майору.

Первую взятку Мурышов получил в августе 2022 года, следующую - через месяц. Всего таким образом генерал «заработал» примерно 3,9 миллиона рублей.

В декабре 2022 года Мурышова арестовали на два месяца по делу о взятке. Тогда защита ходатайствовала о домашнем аресте, но суд отказал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Деньги он получал за отказ от проведения дополнительных проверок.

В качестве посредника при передаче взяток в деле фигурирует Дмитрий Нестеренко. Подсудимые свою вину не признают.

Суд Коррупция Военные ФСБ Деньги Москва

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