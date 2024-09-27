В деле о похищении и убийстве в Балакове появилась ревнивая женщина

Приговор в пять лет лишения свободы получил житель Екатеринбурга Александр Наумов за издевательства над приемным сыном, в убийстве которого обвинили его супругу. Как сообщил сайт E1.Ru, приговор вынес Гарнизонный суд города.

Приговор в пять лет лишения свободы получил житель Екатеринбурга Александр Наумов за издевательства над приемным сыном, в убийстве которого обвинили его супругу. Как сообщил сайт E1.Ru , приговор вынес Гарнизонный суд города.

Наумова также лишили воинского звания. Мужчина во время гибели мальчика находился в зоне специальной военной операции.

О том, что екатеринбуржец истязал ребенка, пока тот был жив, выяснили следователи, которые расследовали убийство мальчика. В ходе допроса опекун подтвердил, что наказывал приемного сына приседаниями, а также на несколько часов оставлял ребенка «на растяжке», привязывая к стулу.

После Наумов изменил свои показания и отрицал всяческую причастность к произошедшему, заявив, что детей видел редко, потому что все время проводил в зоне СВО. Представлявшая интересы осужденного адвокат Жанна Калегина заявила, что обжалует приговор.

Тело шестилетнего мальчика нашли в сумке на территории гаража в Чкаловском районе города после трех дней работы волонтеров и полиции. С заявлением об исчезновении ребенка обратилась приемная мать. Проведенная экспертиза показала, что мальчик погиб за несколько месяцев до заявления опекунши.

Погибший ребенок стал не первым, которого многодетная семья взяла к себе. Бывший воспитанник Наумовых заявил, что сбежал от пары из-за жестокого обращения. Погибшего ребенка он видел живым и отметил, что того часто наказывали.

По словам опекунши, мальчик утонул в ванной. Испугавшись, что у нее отберут остальных детей, женщина спрятала тело в гараже. Сейчас возбужденное против нее уголовное дело рассматривает суд.