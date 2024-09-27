27 сентября 2024, 15:40

В деле о похищении и убийстве в Балакове появилась ревнивая женщина

РИА «Новости»
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К похищению и убийству 47-летней Натальи Алешниковой в Балакове может оказаться причастна супруга ее любовника. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В публикации отметили, что подозреваемой оказалась 54-летняя Светлана Т., чей муж якобы тайно встречался с Алешниковой.

Узнав об измене супруга, женщина решила устранить соперницу. Следствие, по данным канала, готовится предъявить ей обвинение и уже обратились в суд с просьбой об аресте.

В настоящее время продолжаются работы по установлению личностей исполнителей похищения, которые убили Алешникову, перерезав ей горло. Погибшая занималась бизнесом.

Женщина пропала 22 сентября вечером на парковке на бульваре Роз в Балакове. Судя по записям с камер видеонаблюдения, двое неизвестных насильно посадили ее в автомобиль и скрылись. Через два дня тело Алешниковой нашли рядом с машиной, замаскированной ветками.

Убийства Следственный комитет России
27 сентября 2024, 15:47
Ставивший на растяжку приемного сына уралец получил пять лет колонии
РИА «Новости»
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Приговор в пять лет лишения свободы получил житель Екатеринбурга Александр Наумов за издевательства над приемным сыном, в убийстве которого обвинили его супругу. Как сообщил сайт E1.Ru, приговор вынес Гарнизонный суд города.

Приговор в пять лет лишения свободы получил житель Екатеринбурга Александр Наумов за издевательства над приемным сыном, в убийстве которого обвинили его супругу. Как сообщил сайт E1.Ru , приговор вынес Гарнизонный суд города.

Наумова также лишили воинского звания. Мужчина во время гибели мальчика находился в зоне специальной военной операции.

О том, что екатеринбуржец истязал ребенка, пока тот был жив, выяснили следователи, которые расследовали убийство мальчика. В ходе допроса опекун подтвердил, что наказывал приемного сына приседаниями, а также на несколько часов оставлял ребенка «на растяжке», привязывая к стулу.

После Наумов изменил свои показания и отрицал всяческую причастность к произошедшему, заявив, что детей видел редко, потому что все время проводил в зоне СВО. Представлявшая интересы осужденного адвокат Жанна Калегина заявила, что обжалует приговор.

Тело шестилетнего мальчика нашли в сумке на территории гаража в Чкаловском районе города после трех дней работы волонтеров и полиции. С заявлением об исчезновении ребенка обратилась приемная мать. Проведенная экспертиза показала, что мальчик погиб за несколько месяцев до заявления опекунши.

Погибший ребенок стал не первым, которого многодетная семья взяла к себе. Бывший воспитанник Наумовых заявил, что сбежал от пары из-за жестокого обращения. Погибшего ребенка он видел живым и отметил, что того часто наказывали.

По словам опекунши, мальчик утонул в ванной. Испугавшись, что у нее отберут остальных детей, женщина спрятала тело в гараже. Сейчас возбужденное против нее уголовное дело рассматривает суд.

Уголовное дело Суд Дети Семья Приговоры Екатеринбург
27 сентября 2024, 13:10
Варламову пригрозили уголовным делом за нарушение закона об иноагентах
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Блогер Илья Варламов* дважды за год подпадал под административную статью, не указывая в своих социальных сетях полученный им статус иностранного агента. После очередного нарушения прокуратура Москвы направила следователям материалы для возбуждения уголовного дела, сообщила пресс-служба столичного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что действия Варламова* подпали под статью Уголовного кодекса об уклонении от исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

В пресс-службе отметили, что после двух наложенных штрафов Варламов* продолжил публикации в социальных сетях, а также других публичных площадках информацию без указания своего статуса.

В последний раз блогера Илью Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента в начале июня этого года. Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

Министерство юстиции внесло Варламова* в реестр иностранных агентов 23 марта 2023 года.

*Признан в России иностранным агентом.

Уголовное дело Прокуратура РФ Илья Варламов Иноагенты
27 сентября 2024, 12:06
Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание украинских агентов
РИА «Новости»
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Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, задержавших в республике двух агентов украинских спецслужб. Об этом он написал в Telegram-канале.

По данным главы региона, задержанные по заданию противника собирали информацию о стратегических объектах на полуострове и местах дислокации вооружения.

«Враги Крыма и России должны помнить: от наказания не уйдет никто», - подчеркнул Аксенов.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания. Фигурантами уголовного дела оказались 45-летний местный житель и 43-летний иностранец.

Крымчанина обвинили в передаче СБУ информации о системах ПВО, защищающих мост через Керченский пролив, и о передвижении эшелонов с российской военной техникой.

Задержания Шпионаж Крым ФСБ
27 сентября 2024, 00:11
Историей о рабстве в Тюменской области заинтересовался Следком
РИА «Новости»
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Правоохранители в Тюменской области устроили проверку по истории о попавшем в рабство мужчине. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об этом деле, сообщила пресс-служба.

Правоохранители узнали из СМИ, что уроженец Омской области провел много лет в трудовом рабстве в селе Большое Сорокино. Следственные органы начали процессуальную проверку по статье 127 УК России «Незаконное лишение свободы». Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ее результатах.

Мужчина из омского города Тюкалинск пропал в 2000 году, когда уехал на подработку, сообщил Ura.ru. Родственники обратились в полицию, его объявили в розыск. Только спустя 24 года благодаря бдительной жительнице села Большое Сорокино пленника удалось вернуть домой. Он работал на неких мужчин за еду.

Уголовное дело Тюмень Следственный комитет России

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