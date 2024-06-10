В деле генерала Попова появился новый фигурант

По словам собеседника агентства, подозреваемого отправили на два месяца в следственный изолятор. Ему предъявили такое же обвинение, как и Попову. При этом он является гражданским лицом. Его фамилию источник называть отказался.

Ранее Попов, по словам правоохранителей, дал изобличающие показания против других участников преступления.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Но вину он не признал.

По данным «Интерфакса», который ссылается на материалы суда, Попов мог действовать в одной группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе СВО летом 2023.