В деле генерала Булгакова оказались госконтракты о поставке питания для кадетов

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Ранее стало известно, что содержимое шести банковских ячеек одного из фигурантов дела также приобщили к разбирательству. В них находилось имущество, которое имело значение для следствия.

Булгакова задержали 26 июля, ему вменили растрату при поставке девяти миллионов пайков по завышенной стоимости. Также к делу привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, он поставлял пищевые наборы. В его собственности нашли машину Aston Martin и долю компании - производителя консервов.