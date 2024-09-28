28 сентября 2024, 20:03

В Дагестане задержали владельца АЗС, где произошел взрыв

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Правоохранители задержали фактического владельца автомобильной заправки в пригороде Махачкалы, из-за взрыва на которой погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ <…> по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», - отметили в ведомстве По данным СК, подозреваемого уже допросили. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Дагестан Взрывы Следственный комитет России Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
28 сентября 2024, 02:07
Житель Башкирии отдал 3 млн рублей за несуществующую проститутку
Unsplash
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Житель Уфимского района лишился трех миллионов рублей при заказе проститутки. Мошенники выманивали у него деньги, пока банки не заблокировали карты, сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Объявление об интим-услугах 41-летний мужчина нашел в интернете. Ответивший на звонок человек представился менеджером салона и попросил внести предоплату в размере 3,5 тысячи рублей. Клиент перевел деньги.

Затем под предлогом технической ошибки аферисты выманили у него 85 тысяч рублей, но и тогда мужчина ничего не заподозрил. Впоследствии он сделал еще несколько траншей, пока его карты не оказались заблокированными. Мошенники сознались в обмане, и несостоявшийся клиент обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество».

В Волгограде полицейские задержали афериста, который выманивал деньги за интим-услуги. Мужчина создал сайт с фейковыми жрицами любви.

Уголовное дело Башкирия МВД РФ Мошенничество Полиция
27 сентября 2024, 20:35
Аферист выманил у жительницы Подмосковья крупную сумму за участие в конкурсе красоты
Unsplash
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В аэропорту Внуково полиция задержала уральца, который выманивал у девушек деньги за участие в конкурсах красоты. Четыре потерпевшие отдали ему пять миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД России.

Первой в полицию обратилась 25-летняя жительница Подмосковья. Она познакомилась с мужчиной из Екатеринбурга на светском мероприятии. Он убедил перевести 194 тысячи рублей за участие в конкурсе красоты , но не помог попасть на соревнование.

Затем стало известно еще о трех девушках, обманутых по той же схеме. Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по части второй статьи 159 УК России «Мошенничество».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в аэропорту Внуково. <…> Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Саудовской Аравии в 2021 году вскрылся обман на конкурсе красоты среди верблюдов. Владельцы вкололи 40 животным ботокс и препараты для увеличения мышечной массы.

МВД РФ Мошенничество Полиция Аэропорт Внуково конкурсы
27 сентября 2024, 19:09
СК завел дело после взрыва на АЗС в Дагестане
Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело завели дагестанские следователи после гибели пяти человек на автозаправочной станции Новый Хушет рядом с Махачкалой. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве уточнили, что дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица», - заявили в пресс-службе.

По последним данным, при взрыве погибли пять человек, включая одного ребенка. Осколочные ранения и ожоги получили четыре человека. В состоянии средней степени тяжести их забрали прибывшие на место бригады скорой помощи.

Взрыв полностью разрушил здание станции и вызвал сильный пожар. Распространившийся на площади в 500 квадратных метров огонь охватил здание столовой и молельной комнаты. По данным МЧС, взрыв и пламя повредили две легковые машины и грузовик.

Дагестан Взрывы Следственный комитет России Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 15:47
Ставивший на растяжку приемного сына уралец получил пять лет колонии
РИА «Новости»
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Приговор в пять лет лишения свободы получил житель Екатеринбурга Александр Наумов за издевательства над приемным сыном, в убийстве которого обвинили его супругу. Как сообщил сайт E1.Ru, приговор вынес Гарнизонный суд города.

Приговор в пять лет лишения свободы получил житель Екатеринбурга Александр Наумов за издевательства над приемным сыном, в убийстве которого обвинили его супругу. Как сообщил сайт E1.Ru , приговор вынес Гарнизонный суд города.

Наумова также лишили воинского звания. Мужчина во время гибели мальчика находился в зоне специальной военной операции.

О том, что екатеринбуржец истязал ребенка, пока тот был жив, выяснили следователи, которые расследовали убийство мальчика. В ходе допроса опекун подтвердил, что наказывал приемного сына приседаниями, а также на несколько часов оставлял ребенка «на растяжке», привязывая к стулу.

После Наумов изменил свои показания и отрицал всяческую причастность к произошедшему, заявив, что детей видел редко, потому что все время проводил в зоне СВО. Представлявшая интересы осужденного адвокат Жанна Калегина заявила, что обжалует приговор.

Тело шестилетнего мальчика нашли в сумке на территории гаража в Чкаловском районе города после трех дней работы волонтеров и полиции. С заявлением об исчезновении ребенка обратилась приемная мать. Проведенная экспертиза показала, что мальчик погиб за несколько месяцев до заявления опекунши.

Погибший ребенок стал не первым, которого многодетная семья взяла к себе. Бывший воспитанник Наумовых заявил, что сбежал от пары из-за жестокого обращения. Погибшего ребенка он видел живым и отметил, что того часто наказывали.

По словам опекунши, мальчик утонул в ванной. Испугавшись, что у нее отберут остальных детей, женщина спрятала тело в гараже. Сейчас возбужденное против нее уголовное дело рассматривает суд.

Уголовное дело Суд Дети Семья Приговоры Екатеринбург

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