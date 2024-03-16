16 марта 2024, 02:48

В Дагестане отец погибшего в ДТП ребенка застрелил виновного водителя

РИА «Новости»
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Полицейские задержали жителя села Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана, который после приговора по делу о гибели его сына в ДТП застрелил подсудимого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по РД.

По версии следствия, 15 марта после оглашения приговора Ногайского районного суда, когда осужденный и его адвокат выходили на автостоянку, потерпевший по делу начал стрелять в них из пистолета.

В результате осужденный и его защитник получили смертельные ранения. Еще одного пострадавшего госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-канала Baza, в Ногайском районном суде рассматривалось дело о смертельном ДТП. Водитель сбил 15-летнего подростка, которые ехал на мопеде. Мальчик погиб, виновнику ДТП дали 1,5 года ограничения свободы. Отец остался недоволен решением суда в отношении виновного в смерти его сына и совершил самосуд.

Жителя Омска застрелили знакомого за отказ одолжить полмиллиона рублей. Злоумышленник убил товарища и украл из его дома ценные вещи.

Дагестан Суд Дети ДТП Водители
15 марта 2024, 19:08
Девушка из Самары умерла после ужина в ресторане
РИА «Новости»
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В Самаре девушка умерла, заказав в ресторане роллы, сообщил Telegram-канал Baza. Ее смерть стала причиной для возбуждения уголовного дела.

Местная жительница пришла в ресторан на Ленинградской улице со знакомым. Пара заказала несколько видов роллов. После ужина молодые люди отправились на прогулку, во время которой девушке стало резко плохо: она жаловалась на боли в животе и начала задыхаться.

В больницу 18-летнюю горожанку привезли без сознания. Она умерла из-за остановки сердца.

Полицейские опросили сотрудников ресторана и родных погибшей. Ее отец пояснил, что у девушки с детства была аллергия на рыбу. Почему она решила поесть роллы, неясно.

В пресс-службе СК по Самарской области отметили, что после случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось», - указали в ведомстве.

В СК назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причины гибели девушки. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.

В Новосибирске недавно произошло массовое отравление роллами. Одна из пострадавших рассказала «360», что до сих пор находится в больнице под капельницей.

Еда Уголовное дело Скорая помощь Следственный комитет России Рестораны
15 марта 2024, 16:46
Второе дело возбудили в Москве после поджога кабинки для голосования
РИА «Новости»
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело из-за поджога кабинки для голосования на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По версии следствия, женщина подожгла кабинку для голосования, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Подозреваемую задержали и доставили в подразделение столичного СК для следственных действий.

В московской прокуратуре сообщили «360», что ведомство будет контролировать ход и результаты расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что фигуранткой стала 70-летняя женщина.

Уголовное дело против подозреваемой возбудили по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. За такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве завели другое уголовное дело , связанное с происшествием на избирательном участке. Основанием стала порча бюллетеней. По данным следствия, женщина вылила в урну для голосования красящее вещество, подозреваемую задержали.

Прокуратура РФ Преступления Следственный комитет России Выборы президента — 2024 Москва
15 марта 2024, 15:37
Уголовные дела возбудили в двух регионах России из-за порчи бюллетеней
РИА «Новости»
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Уголовные дела возбудили в Ростовской области и в Карачаево-Черкесии из-за порчи бюллетеней на избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-службах региональных следственных управлений СК России.

Оба дела возбудили по статье УК о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

В Ростовской области фигурантом стал житель Азовского района 1962 года рождения. По версии следствия, 15 марта он вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней на избирательном участке в своем районе. Подозреваемого задержали, следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

В Карачаево-Черкесии дело возбудили против женщины. В СК уточнили, что фигурантка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на одном из избирательных участков Малокарачаевского района.

«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение республиканского СК, где следователи приступят к ее допросу», - указали в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Ранее злоумышленники вылили жидкость зеленого цвета в урны для голосования на двух избирательных участках в Воронежской области. Также уголовное дело возбудили из-за порчи бюллетеней на избирательном участке в Москве.

Преступления Россия Следственный комитет России Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 14:17
Убийца четырех человек в Ростовской области получил пожизненное
РИА «Новости»
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Суд Ростовской области признал жителя Новошахтинска виновным в убийстве четырех человек и приговорил его к пожизненному тюремному заключению с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального СК.

Суд установил, что в июне 2022 года мужчина в состоянии наркотического опьянения вооружился охотничьим ружьем и ножом, после чего пришел в квартиру к другу в Новошахтинске.

Там он выстрелил в 37-летнего мужчину, двух женщин 24 и 26 лет, а также двухлетнего мальчика. От полученных ранений они скончались на месте.

После этого фигурант увидел в соседней комнате четырехлетнюю девочку, ударил ее ножом в шею и выстрелил в голову. Предположив, что она умерла, убийца скрылся, однако ребенок выжил. На следующий день стрелка задержали.

В начале марта пожизненный срок получил уроженец Нижегородской области, который совершил тройное убийство.

Убийства Суд Следственный комитет России

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