В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали депутата за крупную взятку
В Троицке в Челябинской области задержали депутата городского собрания по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СК СК России по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Собрания депутатов города Троицка, являющегося директором муниципального унитарного предприятия „Троицкий банно - прачечный комбинат“», - заявили в ведомстве.
По данным следователя, в период с 2020 по 2024 годы депутат получил взятку - не менее 160 тысяч рублей. Деньги давал индивидуальный предприниматель за заключение договоров аренды нежилого помещения.
На месте работы и месте жительства депутата провели обыски. Сейчас решают вопрос о предъявлении ему обвинения.
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