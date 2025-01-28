В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали депутата за крупную взятку

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«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Собрания депутатов города Троицка, являющегося директором муниципального унитарного предприятия „Троицкий банно - прачечный комбинат“», - заявили в ведомстве.

По данным следователя, в период с 2020 по 2024 годы депутат получил взятку - не менее 160 тысяч рублей. Деньги давал индивидуальный предприниматель за заключение договоров аренды нежилого помещения.

На месте работы и месте жительства депутата провели обыски. Сейчас решают вопрос о предъявлении ему обвинения.

Ранее в Подмосковье задержали главного врача больницы по делу о взяточничестве. По предварительной информации, несколько сотрудников платили мужчине деньги за покровительство.