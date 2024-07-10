В Чебоксарах мать задушила семилетнего сына после ссоры
В Чебоксарах мать задушила собственного сына. Мальчику было семь лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Чувашии.
В отношении 29-летней женщины возбудили уголовное дело. Ей предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
Убийство произошло в первой половине дня 8 июля. Между матерью и ребенком разыгралась сора, в ходе которой обвиняемая задушила мальчика.
«Ребенок скончался на месте происшествия», - отметили в СК.
Сотрудники следственно-оперативной группы выполняют комплекс необходимых следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.
Женщину задержали, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Петербурге мужчина задушил свою супругу. Тело жертвы злоумышленник погрузил в наполненную водой ванную.