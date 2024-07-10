10 июля 2024, 03:20

В Чебоксарах мать задушила семилетнего сына после ссоры

РИА «Новости»
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В Чебоксарах мать задушила собственного сына. Мальчику было семь лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Чувашии.

В отношении 29-летней женщины возбудили уголовное дело. Ей предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Убийство произошло в первой половине дня 8 июля. Между матерью и ребенком разыгралась сора, в ходе которой обвиняемая задушила мальчика.

«Ребенок скончался на месте происшествия», - отметили в СК.

Сотрудники следственно-оперативной группы выполняют комплекс необходимых следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Женщину задержали, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге мужчина задушил свою супругу. Тело жертвы злоумышленник погрузил в наполненную водой ванную.

Убийства Дети Преступления Россия
10 июля 2024, 00:12
В доме экс-депутата Госдумы Драганова в Красногорске прошли обыски
РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме экс-депутата Валерия Драганова в Красногорске. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В доме Драганова прошли обыски», - подтвердил собеседник агентства.

По его словам, следственные действия могут быть связаны с «Российской буровой корпорацией» и неуплатой налогов. При этом источник не уточнил, в каком качестве проходит по этому делу экс-депутат.

Ранее обыски прошли во 2-м отделе управления экономической полиции по Санкт-Петербургу. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Как сообщило издание 78.ru , после проведенных действий возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Красногорск Госдума РФ Налоги Россия Полиция
09 июля 2024, 22:18
Умер при загадочных обстоятельствах. Тело немецкого бизнесмена нашли в Москва-Сити
РИА «Новости»
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Тело топ-менеджера Черногорской горнорудной компании Франка Риттнера нашли в башне Neva Towers в Москва-Сити. Об этом сообщила телекомпания РЕН-ТВ.

По данным правоохранительных органов, мужчина умер в своей квартире.

«Были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь. Был обнаружен труп без признаков насильственной смерти», - рассказал источник телеканала.

Бизнесмен неожиданно перестал выходить на связь и не открывал дверь своим коллегам по работе. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Ранее в квартире в центре Москвы нашли тело актера Римиса Сидабраса. Он умер в возрасте 31 года. Смерть мужчины, как заявили журналисты, не носила криминальный характер.

Россия Москва
09 июля 2024, 20:16
«Нарядный, как на свадьбу». Пострадавшая рассказала о встрече в суде с «кислотным маньяком»
Freepik
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Жертва «кислотного маньяка» из Монина Анастасия Лобода в интервью 360.ru рассказала о заседании суда по делу о нападении на нее. По ее словам, обвиняемый беспокоится не о совершенном преступлении, а своих «научных разработках».

Женщина поделилась своими впечатлениями о внешнем виде и психологическом состоянии Сулейманова.

«Выглядит он хорошо, как поросенок в Пасху. Кругленький, розовенький, нарядный - как на свадьбу. Сидит улыбается, вертится, читает материалы дела», - отметила Анастасия.

При этом, по ее словам, никто из тех, кто хорошо знает подозреваемого, не верит, что он мог облить ее кислотой.

«Он больше всего переживает, что его научные <…> разработки в плане ветеринарии и плазмы крови куда-то утекут. Больше его ничего не беспокоит», - подчеркнула она.

При этом, как отметила пострадавшая, Сулейманов не отказывается от своей вины, но опекуном будет выступать его мать, и она не считает нужным выплачивать компенсации. Новое рассмотрение дела перенесли на август.

«Возможно, что 6 августа что-то будет решено», - предположила Анастасия.

Отвечая на вопрос, как она себя чувствует, снова оказавшись рядом с нападавшим, Анастасия сказала, что «пока он <…> сидит за решеткой - вообще без разницы».

Ранее Лобода перенесла пять операций после того, как Сулейманов облил ее кислотой. Это привело к ожоговым травмам глаз и кожи лица потерпевшей.

Преступления Россия
09 июля 2024, 17:48
Более 100 дагестанцев попали в тюрьму за «поиски израильтян» в аэропорту Махачкалы
РИА «Новости»
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Более 100 участников осенних беспорядков в Махачкале «сидят в тюрьмах». Об этом заявил МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил об антисемитских протестах в Махачкале, когда митингующие взяли штурмом аэропорт из-за самолета из Израиля.

«Сто сорок человек, молодых людей, сидят в тюрьмах», - указал он.

Магомедов отметил, что по делу о беспорядках в городе в октябре 2023 года к ответственности привлекли 1200 человек. Агрессивные протестующие тогда заблокировали взлетно-посадочную полосу и устроили самовольный досмотр прибывающих пассажиров в поисках израильтян.

Глава республики Сергей Меликов назвал людей, которые устроили дебош в аэропорту, трусами и предателями.

Израиль Дагестан Тюрьмы Конфликт Израиля и Палестины

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