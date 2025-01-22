22 января 2025, 06:52

В Бурятии грабитель ворвался в магазин с игрушечным пистолетом и украл бутылку водки

Freepik
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Мужчина в Бурятии ворвался в магазин с пистолетом и похитил бутылку водки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Бурятии.

К правоохранителям обратился директор сельского магазина.

«Местный житель, угрожая похожим на пистолет предметом, совершил разбойное нападение на торговую точку и похитил бутылку водки стоимостью 520 рублей», - заявили в полиции.

Стражи порядка выяснили, что ранее подозреваемый уже был судим за имущественные преступления. Сейчас нигде не работает.

Telegram-канал «112» опубликовал видео с места ЧП. На нем видно, как мужчина зашел в магазин, подошел к кассе, направил игрушечный пистолет на продавщицу и потребовал бутылку водки. По данным журналистов, сотрудница спряталась в подсобке. Сам «грабитель» попытался самостоятельно достать алкоголь, но застрял на прилавке в горизонтальном положении. Свидетелем этой сцены стал зашедший покупатель.

Ранее в московском метро один из пассажиров стал угрожать машинисту игрушечным пистолетом. Ему не понравилось, как тот управлял поездом.

Алкоголь Видео Магазины Мужчины Полиция Бурятия
22 января 2025, 06:13
«Zero Trust». В МВД назвали действенный метод защиты от мошенников
Freepik
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Чтобы защититься от мошенничества и обмана нужно использовать простой, но действенный принцип «никому не доверяй без проверки». Об этом в официальном Telegram-канале рассказала пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде», - сказано в публикации.

Авторы сообщения рассказали, что принцип строится на нескольких базовых пунктах, которые в совокупности позволят защититься от мошенничества.

В первую очередь, нужно проверять все якобы «официальные» сообщения и звонки из банков, ведомств и даже друзей и родственников. Для этого можно просто связаться с нужным заведением или человеком и уточнить актуальность информации. Во-вторых, рекомендуется использовать сложные пароли.

Также в ведомстве посоветовали задавать как можно больше вопросов и не стесняться просить собеседника подтвердить информацию. И наконец, нужно доверять своим сомнениям - если разговор кажется странным или подозрительным, значит продолжать его не стоит.

Ранее россиянам посоветовали переводить деньги знакомым только после договоренности при личной встрече , потому что злоумышленники активно используют в своих схемах технологии искусственного интеллекта, что позволяет им подделывать фото и голос.

Фото Банки МВД РФ Искусственный интеллект Мошенничество Россия Деньги Технологии
21 января 2025, 15:55
СК завершил следствие по делу экс-начальника управления Минобороны Демчика
РИА «Новости»
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Следователи завершили следственные действия в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.

Следствие установило, что в 2017 году Минобороны заключило более 20 государственных контрактов с АО «Княгининская швейная фабрика» на поставку вещей для нужд Вооруженных Сил России на общую сумму более полумиллиарда рублей.

Демчик получил крупную взятку от генерального директора фабрики Александра Свистунова за общее покровительство. Следователи наложили арест на имущество Демчика на сумму более 100 миллионов рублей. На имущество Свистунова - на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Ранее суд наложил арест на имущество Павла Вешкина, заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Министерства обороны. Его обвиняют в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Вешкину грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело также завели на экс-начальника филиала ЖКУ Минобороны Дмитрия Есина. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Россия Аресты Следственный комитет России
21 января 2025, 14:38
Стало известно, по какой статье Михаил Пичугин проходит подозреваемым
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Дрейфовавший 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин проходит подозреваемым по статье о нарушении правил безопасности движения на морском транспорте. Об этом заявил его адвокат Андрей Назаров в беседе с 360.ru.

«Часть 3, статья 263 уголовного кодекса. Это, по сути, нарушение правил судовождения», - сказал он.

Назаров отметил, что обвинения Пичугину еще не предъявляли, а подозреваемый - это не обвиняемый.

«Пока Михаилу никто о вине ничего не говорит. <… > Разбираемся с этим вопросом, все до последней минуты, все эти события, начиная с 9 августа того года», - заявил адвокат.

Также 360.ru удалось связаться с самим Пичугиным. На вопрос о своем состоянии он ответил, что чувствует себя нормально.

Происшествие случилось в начале августа 2024 года. Михаил вместе с братом и 15-летним племянником отправились на катамаране к Шантарским островам. Судно попало в шторм и сбилось с курса. В итоге лодка дрейфовала два месяца в Охотском море, пока ее не нашли рыбаки. Выжил только Пичугин.

Адвокаты Шторм
21 января 2025, 11:01
Мошенника из Евпатории задержали с поличным при получении 50 миллионов рублей
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Жителя Евпатории задержали за причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина 2003 года рождения пообещал своему знакомому - владельцу одного из спортивных клубов - помочь с прекращением проверок организации. Он также утверждал, что сможет сделать так, чтобы приятеля не привлекли к уголовной ответственности за правонарушения. Житель Евпатории в действительности не мог оказать содействие, однако потребовал вознаграждение за свои «труды».

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получал 50 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали жительницу Пензы , подозреваемую в мошенничестве при получении детских пособий.

Преступления ФСБ Мошенничество Деньги

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