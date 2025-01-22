В Бурятии грабитель ворвался в магазин с игрушечным пистолетом и украл бутылку водки

К правоохранителям обратился директор сельского магазина.

«Местный житель, угрожая похожим на пистолет предметом, совершил разбойное нападение на торговую точку и похитил бутылку водки стоимостью 520 рублей», - заявили в полиции.

Стражи порядка выяснили, что ранее подозреваемый уже был судим за имущественные преступления. Сейчас нигде не работает.

Telegram-канал «112» опубликовал видео с места ЧП. На нем видно, как мужчина зашел в магазин, подошел к кассе, направил игрушечный пистолет на продавщицу и потребовал бутылку водки. По данным журналистов, сотрудница спряталась в подсобке. Сам «грабитель» попытался самостоятельно достать алкоголь, но застрял на прилавке в горизонтальном положении. Свидетелем этой сцены стал зашедший покупатель.

Ранее в московском метро один из пассажиров стал угрожать машинисту игрушечным пистолетом. Ему не понравилось, как тот управлял поездом.