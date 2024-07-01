В Брянске освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве

По данным следствия, в пятницу, 28 июня, на Садово-Триумфальной улице в Москве обвиняемые напали с пистолетом на итальянца, имеющего также российский паспорт, затащили его в автомобиль и, надев наручники и мешок на голову, увезли в Брянск. Там мужчину сутки удерживали в заранее подготовленном месте. Как выяснилось, незадолго до этого потерпевший вступил в конфликт с конкурентом в сфере бизнеса.

Следственный комитет и МВД, проведя совместную работу, установили, где находятся подозреваемые, и вскоре задержали их, а потерпевшего освободили.

Задержанным предъявили обвинение по статье «Похищение человека, совершенное организованной группой». Им грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемых. Продолжается поиск возможных соучастников преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина пытался похитить школьника во дворе жилого дома , но ребенка спасла проходившая мимо женщина.