29 февраля 2024, 00:08

В Архангельске задержали мужчину, совратившего приемных дочерей

РИА «Новости»
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В Архангельске задержали 38-летнего мужчину по подозрению в совращении приемных дочерей. Отчим издевался над девочками в течение пяти лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По данным телеканала, от действий педофила пострадали две девочки девяти и 12 лет. Мужчина усыновил их в 2019 году. С 2021 года он состоял на учете в МВД как неблагополучный родитель. Недавно мать девочек ушла от мужа, после чего они решились рассказать о его действиях социальному педагогу.

«Девочки 2012 и 2015 года рождения в школе рассказали соцпедагогу, что их приемный отец с 2019 года совершал в их отношении развратные действия сексуального характера. Педагог сообщила об этом в полицию», - рассказал собеседник телеканала.

Полиция задержала злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.

Ранее суд в Калуге отправил на 15 лет в тюрьму педофила, который домогался трех девочек восьми, девяти и 10 лет прямо на детской площадке.

Уголовное дело Школы Преступления Педофилы Школьники Мужчины Полиция
29 февраля 2024, 00:38
Полиция задержала телефонного мошенника, похитившего 162 миллиона рублей
РИА «Новости»
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Московские полицейские задержали телефонного мошенника, которого подозревают в похищении 162 миллионов рублей у москвички. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, в преступной схеме участвовали три человека. В августе и сентябре 2023 года они звонили 31-летней москвичке от имени сотрудников банков и правоохранительных органов.

Мошенники убедили жертву, что ее средства пытаются похитить, после чего она перевела 26 миллионов 400 тысяч рублей на их счет. Кроме того, под давлением злоумышленников женщина продала квартиру на Пречистинке.

«Следуя указаниям звонивших, введенная в заблуждение потерпевшая совершила сделку по купле-продаже квартиры, а вырученные деньги в размере 129 миллионов рублей передала неизвестным», - рассказали в МВД.

Кроме того, мошенники убедили пострадавшую заплатить семь миллионов рублей якобы за оплату машино-мест. Общий ущерб составил 162 миллиона 400 тысяч рублей.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Инициативной улице задержали одного из подозреваемых - 25-летнего гражданина, временно проживающего в столице», - рассказали в МВД.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают соучастников подозреваемого.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали банду , которая вывела за границу более 150 миллионов рублей, полученных от телефонных аферистов.

Уголовное дело Мошенничество Деньги Полиция Москва
28 февраля 2024, 23:27
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели девушки в Самаре
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у самарского следкома доклад о расследовании обстоятельств гибели 16-летней девушки в Самаре. Об этом сообщил в своем Telegram-канале информационный центр ведомства.

Бабушка погибшей обратилась в приемную председателя СК с просьбой о помощи в установлении обстоятельств смерти ее внучки. Девушка пропала без вести в Самаре в этом месяце. Спустя несколько дней ее тело нашли на острове Проран.

«Заявительница указывает на неполноту расследования и предполагает, что она была убита», - сообщили в ведомстве.

Региональный СК возбудил уголовное дело, которое поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Бастрыкин затребовал доклад о промежуточных результатах расследования, а также о принятых решениях.

Ранее глава СК России поручил возбудить уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении московского педиатра, которая посмеялась над ребенком, тоскующим по отцу. Последний погиб в зоне специальной военной операции.

Смертность Школьники Следственный комитет России Убийство школьницы в Самаре
28 февраля 2024, 22:43
Полиция задержала мужчину, избившего сожительницу и дочь в Краснодаре
РИА «Новости»
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Полицейские нашли мужчину, избившего свою сожительницу и их общую четырехлетнюю дочь в Краснодаре. Его задержали в в Туапсинском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «23 МВД».

«Ранее судимый приезжий из Самарской области скрывался в одной из гостиниц поселка Новомихайловского», - уточнили в ведомстве.

Злоумышленника доставят в Краснодар для разбирательства по делу о побоях.

Известно, что пара приехала в Краснодар в 2019 году. Задержанный избил 29-летнюю женщину и малолетнего ребенка на съемной квартире, а после скрылся до приезда полиции.

Камеры видеонаблюдения сняли момент, когда мужчина ударил женщину кулаком по лицу, а потом пнул и толкнул на пол. Вышедшего из квартиры ребенка он тоже пнул, а потом затолкал в квартиру.

Ранее стало известно о состоянии девятилетнего мальчика из Омска, которому родная бабушка чуть не разбила голову молотком. Он пришел в сознание в реанимации, его должны были перевести в общую палату.

Дети Краснодар Видео Мужчины Полиция Избиения
28 февраля 2024, 15:47
«Опорочила честь бойцов». Ветеран СВО рассказал о жалобе на владелицу кафе Люберец
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Жалобу в Следственный комитет на выгнавшую бойца СВО владелицу кафе в городском округе Люберцы написал ветеран боевых действий Алексей Лисицын. В беседе с «360» он подчеркнул, что своим поведением предпринимательница опорочила честь всех военных, включая погибших и получивших серьезные увечья.

Мужчина пояснил, что узнал о случившемся из социальных сетей, где предпринимательница сама рассказала о том, что произошло.

«Я лично попросил [председателя Следственного комитета] Александра Бастрыкина обратить внимание на этот случай. Считаю, что это преступление. Недопустимо порочить честь людей, которые защищают Родину. Мне до слез обидно, потому что мои товарищи отдали свои жизни за то, чтобы у нее был свой бизнес, а она нас же и оскорбляет», - заявил Лисицын.

Собеседник «360» добавил, что у ребят, которые вернулись с фронта, действительно могут быть небольшие проблемы со стабильной психикой. Но в их положение можно войти и не нужно проявлять агрессию и хамство.

«Я никого не прикрываю, но если агрессия и оскорбления армии и страны происходят просто так, то с этих людей надо спрашивать», - добавил он.

Обществу нужно сплотиться Лисицын подчеркнул, что сегодня каждый россиянин должен обращаться в правоохранительные органы, если видит сообщения, которые несут оскорбления в адрес армии, Родины и народа.

«Каждый из бойцов должен знать, что сражается за правовое государство. Чтобы люди, которые настроены против нашей страны, не вели себя так. Общество должно сплотиться и сразу обращаться в органы с жалобой на порочащие армию и государства заявления», - заявил собеседник.

Он добавил, что как у верующего ненависти к владелицы кафе у него нет и он желает женщине только трезвости ума и покаяния.

«Если она придет к этому и поймет, что каждый человек ошибается, то все у нее в жизни будет хорошо», - подытожил Лисицын.

Отдельно ветеран поблагодарил сотрудников полиции и Следственного комитета, которые оперативно отреагировали на жалобу.

В ходе общения Алексей Лисицын рассказал, что тоже принимал участие в СВО. Но на передовой серьезно заболел. После перенесенной операции его комиссовали, и мужчина решил помогать бойцам и их семьям, находясь в тылу.

Реакция СК и позиция владелицы кафе В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что в отношении владелицы кафе в Люберцах завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды. В ведомстве добавили, что после полученной жалобы женщину также проверят на финансирование ВСУ.

Сама обвиняемая в своих постах говорила, боец СВО вел себя неподобающе, поэтому она попросила его уйти.

«Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС», - написала она в социальных сетях. Этот пост следователи посчитали экстремистским.

После возбуждения уголовного дела вход в помещение в кафе опечатали, но пломбу кто-то успел сорвать.

Генпрокуратура РФ Штрафы Уголовное дело Люберцы Ветераны Военные СК РФ Армия

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