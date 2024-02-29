В Архангельске задержали мужчину, совратившего приемных дочерей

По данным телеканала, от действий педофила пострадали две девочки девяти и 12 лет. Мужчина усыновил их в 2019 году. С 2021 года он состоял на учете в МВД как неблагополучный родитель. Недавно мать девочек ушла от мужа, после чего они решились рассказать о его действиях социальному педагогу.

«Девочки 2012 и 2015 года рождения в школе рассказали соцпедагогу, что их приемный отец с 2019 года совершал в их отношении развратные действия сексуального характера. Педагог сообщила об этом в полицию», - рассказал собеседник телеканала.

Полиция задержала злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.

Ранее суд в Калуге отправил на 15 лет в тюрьму педофила, который домогался трех девочек восьми, девяти и 10 лет прямо на детской площадке.