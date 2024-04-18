В 2023 году в России по статьям о госизмене и шпионаже приговорили 48 человек

За шпионаж российские суды приговорили девять иностранцев, за госизмену вынесли приговор 39 россиянам. Еще двух человек осудили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

За 2022 год за государственную измену приговорили 16 человек, за шпионаж осудили одного. В этом году расширили понятие госизмена, к нему причислили переход на сторону противника. В 2023 году в России ужесточили наказание по статье «Госизмена».

В Нижегородской области ранее арестовали мужчину , который снимал военные объекты и расклеивал листовки провокационного содержания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.